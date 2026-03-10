Madre de Savannah Guthrie, secuestrada hace dos meses, estaría muerta, asegura informante

“Es bueno estar en casa”, dijo la conductora de televisión estadounidense Savannah Guthrie este lunes 6 de abril al regresar a presentar el espacio ‘Today’ de la cadena NBC, tras dos meses de ausencia, y quien sigue viviendo en la incertidumbre de lo que pudo haberle ocurrido a su madre.

Recordemos que la señora Nancy Guthrie, de quien se desconoce su paradero, desapareció el 1 de febrero en la noche cuando alguien la obligó a salir de casa.

Savannah saludó a sus seguidores que se reunieron en la Plaza Rockefeller de Nueva York para darle la bienvenida por su regreso. “Ustedes han sido tan hermosos. He recibido tantas cartas, tanto cariño para mí y toda mi familia. Así lo sentimos. Sentimos sus oraciones”, les dijo la periodista.

¿Qué le pasó a Nancy Guthrie?

Ese mismo día, varios medios estadounidenses, entre ellos Univisión, reportaron que al canal TMZ han llegado notas vía internet, que aseguran que en realidad, la señora Nancy Guthrie, de 84 años, estaría muerta.

El autor de las notas asegura ser alguien que reside fuera de Estados Unidos y no haber estado involucrado en el rapto de la señora. Así mismo, sugiere estar interesado en la recompensa a cambio de información. Al parecer, se trata de la misma persona que en febrero ofreció dar más información que daría con los secuestradores.

Según el informante, la secuestrada fue llevada a Sonora, el estado mexicano que limita con Arizona, donde ella habría fallecido. Asegura que él la vio con vida junto a sus captores. “Esta muerta”, diría la nota, sin especificar si falleció de muerte natural, por la falta de medicamentos o si fue ultimada por sus secuestradores.

El autor de los mensajes asegura que él ha insistido en querer brindar información, pero no ha sido tomado en serio por las autoridades.

“Es increíble que hayan desperdiciado millones y, sin embargo, desde el 11 de febrero estoy dispuesto a entregarlos en bandeja de plata a cambio de un bitcoin, pero me tachan de estafador... están libres y el caso está archivado, pero el ego sigue intacto cuando se trata de mí. Arrogancia en su máxima expresión”, diría uno de los mensajes del individuo que insiste en que él conoce lo que le ocurrió a doña Nancy.

Por su parte estas no están convencidas de que las notas sean verídicas como tampoco que se haya entrega alguna recompensa por información que alguien haya suministrado.

La investigación continúa. Se sabe que un colectivo denominado ‘Madres Buscadoras de Sonora’, están contribuyendo a la búsqueda de la señora Guthrie.

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