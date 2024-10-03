Mamá de Carolina Cruz fue sometida a una intervención quirúrgica. ¿Qué le pasó?

Carolina Cruz, quien hace parte del equipo de presentadores de Día a Día junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero, cuenta con una gran comunidad en redes sociales. En Instagram suma 7,6 millones de seguidores y allí comparte varios detalles de su vida personal y profesional.

Entre sus publicaciones se destaca su trabajo en el matutino de Caracol Televisión, su relación sentimental con el piloto Jamil Farah, su faceta como empresaria y como mamá de Matías y Salvador, los hijos que tuvo con Lincoln Palomeque.

¿Por qué Carolina Cruz no está en ‘Día a Día’?

Esta semana, la también modelo vallecaucana no ha estado en el set de Día a Día. A través de sus redes sociales mostró el motivo: su madre, la señora Luz María Osorio, fue intervenida quirúrgicamente: “Imagínense que me reemplazaron la cadera izquierda. La derecha ya estaba hace cuatro años, entonces me reemplazaron la izquierda para quedar como una superpoderosa abuela biónica”, dijo en un video la mamá de la presentadora quien se observa en el cuarto de un hospital, conectada con suero y con sus piernas vendadas. “Gracias a todos los que han preguntado y han mandado buena vibra para todo esto, muchas gracias”.

Por estos días, la presentadora se ha ausentado de ‘Día a Día’ para acompañar a su madre en su proceso de recuperación. Fotografía por: Instagram

En el clip, también se observa cómo la modelo le ayuda a cambiar los zapatos de su mamá para que esté más cómoda. De acuerdo con lo que dijo, posiblemente, hoy le darían salida de la clínica para su casa para que continúe su proceso de recuperación. Por ahora, se desconoce cuándo Carolina retoma sus labores en el programa mañanero de Caracol Televisión.

Hace unas semanas, Luz Marina también enfrentó otro difícil momento luego de perder a su perrita Lola. “Ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú. Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger. Inolvidables la compartida de tetero, chupo y paleta con Emiliano; las conversaciones con Gaby; la gateada con Matías; y las salidas a pasear con Salva. Gracias por tu compañía en todo. ¡Te amo!”, escribió.

Por su parte, Carolina también expresó su tristeza: “Te amamos, Negra. Nos diste tanto y solo mereces paz y descanso”.