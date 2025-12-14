Mano a mano de Los Graduados y Los Hispanos: fecha, lugar y boletas

Los Hispanos y Los Graduados, pioneros del género, cuyas canciones suenan y anticipan la llegada de las festividades de fin de año en Colombia volverán a presentarse en lo que se considera un mano a mano.

¿Quiénes son Los Hispanos y Los graduados?

Los Hispanos, de la mano de Jairo Jiménez abrieron una brecha generacional de música, con un sonido que les dio identidad, con la participación de Gustavo Quintero y la inigualable voz de Rodolfo Aicardi, las dos leyendas ya desaparecidas que nos dejaron un vasto legado musical. Más de 50 años recorriendo el mundo con sus éxitos y permeando a todas las generaciones, pues no hay Navidad, fiesta, celebración donde no no suene uno de sus grandes clásicos.

Los Graduados’ nacieron luego del éxito alcanzado por el combo ‘Los Hispanos’, de los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez. Desde su fundación en 1964, la agrupación amenizó la navidad, fiestas de quince años, matrimonios y aniversarios de la ciudad de Medellín, hasta llegar a convertirse en los artistas exclusivos del representativo Club de Profesionales, de la mano del Loco Quintero.

De ahí no han parado de llevar sus grandes clásicos a lo largo y ancho de la geografía nacional y más allá de nuestras fronteras. El gestor de toda esta onda, con un sonido particular fue el ícono de ese género Gustavo el Loco Quintero”, junto a leyendas como Rodolfo Aicardi y todos los músicos y voces que han hecho parte de la historia musical de ambas orquestas, ídolos indiscutibles de la música tropical y quienes dejaron su legado, el mismo, que se sigue llevando por el mundo, con más de 50 años de grandes éxitos.

En el show de las dos orquestas los asistentes escucharán clásicos como :“Así empezaron papá y mamá“, “Los algodones”, y “La burra y La chiva”, “Adonay”, “Boquita de caramelo”, “Cariñito”, “Quince primaveras”, “La colegiala”, “Romance tropical”, “Gaita cumbiambera”, “Ramita de matimbá”, “Al compás de las polleras”, “Viejo guacarnaco”, “Wilson”, “El cangrejo”, “Vete de mí”, “Operación trasplante”, “El 24″, “Rosa blanca”, “El casamiento”, “La cañaguetera”, “Sirena del mar”, por mencionar algunos en la historia de éstas dos grandes orquestas.

Será este sábado 20 de diciembre a las 8 de la noche y el domingo 21 a las 4 de la tarde, en el Teatro Cafam de Bogotá la cita para recordar la mú ica de los padres y abuelos que sigue tan vigente en los diciembres colombianos.

Las entradas están disponibles en tuboleta.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento