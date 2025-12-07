¿Por qué Dua Lipa cantó ‘Cariñito’, en Perú y no en Colombia? Así nació el éxito de Navidad

A lo largo de su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha procurado conectar con el público local más allá de sus canciones más famosas. La británica ha interpretado un tema reconocido o emblemático en cada país en su lengua original, evidenciando no solo que se preocupa por dominar varios idiomas como el italiano, el francés y el español, sino que procura hacer una elección significativa. Es así como en España cantó Héroe, de Enrique Iglesias; en Argentina, Música Ligera, de Soda Stereo; en Chile, Tu falta de querer, de Mon Laferte; en México, Oye mi amor, de Maná y Bésame mucho, de Luis Miguel.

En Colombia cantó Antología, de Shakira, y en Perú optó por un tema que muchos pensaron podría haber interpretado en nuestro país. Se trata de Cariñito, que es uno de los éxitos más sonados en la época decembrina desde hace varias décadas en el país. La canción, que popularizó Rodolfo Aicardi es además una de las que más le pide el público a los hijos del fallecido intérprete, que hoy siguen su legado.

No obstante, hay una poderosa razón por la que la británica escogió ese tema para su show en el estadio San Marcos, de Lima. Cariñito fue compuesto por el peruano Ángel Aníbal Rosado y popularizada por Los Hijos del sol, antes de que Aicardi la interpretara. EL tema hace parte de la riqueza musical de la cumbia de ese país.

La historia de ‘Cariñito’, el tema que cantó en Colombia Rodolfo Aicardi

‘Cariñito’ nació en abril de 1978 en los estudios del productor Elías Ponce, de Lima, y fue grabada por la agrupación Los Hijos del Sol, liderada por el compositor Ángel Aníbal Rosado García.

Aunque Aníbal, su creador, ya falleció, su esposa y viuda Eugenia Acosta ha mencionado en varias entrevistas que ese como otros temas que escribió su esposo, fueron dedicados a ella. “Yo creo que todos los temas que Ángel Aníbal hizo fueron dedicados a mí. Siempre hablábamos de las cosas que pasan en un hogar donde no faltan los problemitas”, retomó el periódico La República de Perú, sobre el origen del tema. “Las cosas que yo le decía él las plasmaba en su música”.

Para Doña Eugenia, la canción resultó paradójica: “Cuando él cayó enfermo, me lo repetía a cada rato: ‘Nunca me abandones’. Yo lo cuidé hasta el último día. Cómo es la vida: quien me abandonó fue él”, indicó.

