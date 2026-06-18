Manolo Cardona se sincera: “No ha sido fácil, pero fue lo que elegimos y estamos felices”

Manolo Cardona saltó a la fama en una de las series más famosas que ha tenido la televisión colombiana. Fue Nicolás Franco en ‘Padres e hijos’, el rol que lo apartaría de las Finanzas y Relaciones Internacionales, la carrera que comenzó cuando llegó a Bogotá y que pasó a un segundo plano cuando entró de lleno en la actuación.

En adelante, el nacido en Popayán, pero criado en Cali, quien también tuvo su etapa de modelo de comerciales y pasarela, se consolidaría como galán. Protagonizó ‘Carolina Barrantes’, ‘¿Por qué Diablos?, ‘Amor a mil’ y ‘El cartel de los sapos’ entre otras producciones. En México estelarizó ‘Ladrón de corazones’ junto a Lorena Rojas y compartió créditos con Ana de la Reguera en ‘Gitanas’.

Pese a tener una destacada proyección actoral que le permitió trabajar cine y televisión, Cardona quiso ir más allá, y en 2005 fundó, junto a sus hermanos Juan y Francisco, la productora audiovisual 11:11 Films, que igual que su carrera, comenzó en el país y rápidamente rompió fronteras.

Manolo Cardona, ahora un astuto conquistador

El actor cumplió 49 años el 25 de abril y ese día recibió un regalo muy especial. Estrenó ‘Los encantos del sinvergüenza’, serie que su empresa coproduce y en la Manolo desarrolla varios roles: protagonista y productor ejecutivo o showrunner. En la trama, que corresponde a la versión audiovisual del texto ‘Memorias de un sinvergüenza de siete suelas’, de la colombiana Ángela Becerra, le da vida a Francisco Valiente, un hombre astuto y conquistador. La historia, que comienza en su funeral mientras se tejen diversas teorías alrededor de su muerte, le exigió a Cardona permanecer en un ataúd por varios días de grabación.

La serie, que está contada desde el humor y está disponible en la plataforma Vix, evidencia, según el actor, las características de los proyectos que procura desarrollar con su empresa. Cardona cuenta que como escoge personajes que lo reten actoralmente, su compañía también es meticulosa con lo que desea contar, por eso elige historias que, sin importar el género, conecten con el público, priorizando una identificación local.

Están seguros de que, si ese objetivo se logra, también es posible la universalidad. ‘Medusa’, de Netflix -en la que también actúa y su compañía participa- es para él un ejemplo de la premisa, pues visibiliza la idiosincrasia costeña colombiana y esa propuesta le ha permitido tener una aceptación en otros países de la región.

Producir historias atractivas y reales y conocer el ADN de sus clientes, en este caso las plataformas, ha sido clave para mantenerse en una industria tan competitiva como la audiovisual. 11:11 Films, que ha estado detrás de éxitos como ‘¿Quién Mató a Sara?’, ‘Claramente’, ‘La negociadora’, ‘Polen’, y ‘La hermandad’, tiene clara sus innegociables. Cardona los menciona.

“Dentro de los principios de 11 :11 el primero y más importante es la calidad, no solo en las historias, en los guiones, en el desarrollo de la producción, en la selección del personal frente y detrás de cámaras. También está el respeto por todos los que están involucrados en el proyecto. Siempre queremos que cuando la gente o nuestros clientes vengan con nosotros sea una aventura positiva, porque son muchos meses de trabajo. La idea es que la gente tenga una buena experiencia”.

Reconoce que emprender no es un camino fácil, todo lo contrario, hay que lidiar con aspectos distintos porque no se trata solo de una persona. “Es tener siempre una nómina fija, sacar los proyectos adelante, pero es algo muy interesante, es a lo que nos dedicamos, es lo que elegimos. No ha sido fácil, pero fue lo que elegimos y estamos felices. Han sido muchos años. Estamos cumpliendo 21 de 11: 11 Films, de trabajo y experiencia”.

Manolo Cardona radicado en México pero cerca de Colombia

Manolo reside en México, está casado desde el 2012 con la abogada Valeria Santos y es padre de Gael y Guadalupe, de 12 y 9 años. Justamente en ‘Los encantos del sinvergüenza’, sus hijos tienen una breve aparición como pajecitos de una boda.

Vivir en tierras aztecas no lo ha alejado de Colombia, por el contrario, le permite convertirse en un embajador. “Siempre estoy yendo y viniendo. En los últimos dos años he hecho cinco producciones en Colombia y estoy pendiente todo el tiempo y me encanta que la gente visite el país y también ser embajador de alguna manera…”

Para Manolo, su carrera y su compañía son el reflejo del talento que existe en el país en el sector audiovisual. Siente que este trabajo conjunto es valorado en el mundo entero. Su compañía, que tiene sedes en Bogotá, México y República Dominicana, no se especializa en ningún género, su norte es contar historias sin importar el género: drama, melodrama, acción, thriller o comedia.

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