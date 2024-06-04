¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Manuela Gómez, ex Protagonista de novela, sorprendió con cambio físico. Así se ve

“Quedó espectacular”, dicen sus seguidores en redes sociales.

Por Redacción Vea
22 de septiembre de 2025
Fotografía por: Facebook Manuela Gómez

Manuela Gómez se dio a conocer por su participación en Protagonistas de novela. Aunque la paisa no se dedicó a la televisión como varios de los que han salido de ese tipo de realities, sí se convirtió en influenciadora. En su cuenta de Instagram tiene 2,3 millones de seguidores y allí publica contenido relacionado con su vida personal y sus proyectos profesionales.

¿Qué se hizo Manuela Gómez?

Una reciente publicación que hizo la influenciadora antioqueña llamó la atención de sus seguidores. El pasado domingo posteó un video celebrando “Amor y amistad”. De fondo puso el tema Crazy in love, de Beyoncé, junto a un video donde aparece posando para una sesión de fotos mientras baila.

En menos de 24 horas, el clip alcanzó los 22 mil likes y cientos de comentarios de los internautas elogiándola por su cambio físico, pues, aparentemente, luce una figura más estilizada.

“Cómo estás de hermosa”, “tu mejor versión”, “estás en tu mejor momento”, “las facciones de la cara le cambiaron”, “me encanta su versión delgada”, “Manu es el claro ejemplo de que uno siempre vuelve a brillar”, “sea lo que sea, se ve hermosa”, “estás pasada de bella por Dios”, “muy bonita”, “hermosa, ese cambio te ha dado mucha seguridad”, “volvió a la Manuela de antes, se ve muy bien”, “te ves hermosa, divina”, “quedó espectacular”, “espectacularmente divina”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.

En junio pasado, la también empresaria aseguró que se había sometido a un procedimiento estético para mejorar su apariencia: “sí me veo con mucha cintura y ayer me hice los hilos porque la verdad tengo mucha flacidez, la piel no me pega, tengo mucha fibrosis de tantas cirugías que me hice en el pasado, me quedó el abdomen muy feo y por eso me hicieron los hilos ayer”.

De acuerdo con lo que dijo, inició a comer saludable y a hacer ejercicio y gracias a eso logró bajar 15 kilos. “Empezar el gimnasio y verse todo trocito es muy desalentador, pero ya me voy a meter al gimnasio a tonificar. El trabajo va a ser más fácil”, dijo en sus redes sociales.

Meses después de haber dado a luz a su hija Samantha, la creadora de contenido reconoció que se “había descuidado” con su apariencia física, por lo que, en ese momento, decidió ir por un cambio: “Me he sentido súper destruida en serio, en este postparto me he sentido así toda destruida, pero no he tenido ni tiempo por el emprendimiento de los postres. Entonces quiero como empezar a invertir en mí y ponerme bonita sentirme bien”.

Temas:

Manuela Gómez

Manuela Gómez Instagram

Manuela Gómez antes y después

