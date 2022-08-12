Mara Cifuentes reveló las duras consecuencias de su feminización: “Una pesadilla”

En el 2023, Mara Cifuentes contó en sus redes sociales que se había realizado una intervención estética en el rostro con el objetivo de mejorar algunas de sus facciones y, sobre todo, fortalecer su autoestima. Sin embargo, días después del procedimiento reveló que no había quedado conforme con el resultado.

“Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy (...) Mi registro cambió mucho de una manera que nunca pedí y no quería”, dijo en ese momento.

Mara Cifuentes sufre de alopecia como consecuencia de la feminización facial

Recientemente, la modelo, quien se dio a conocer por su participación en La Agencia, batalla de modelos, se volvió a referir al tema. Aseguró que esa cirugía generó un fuerte trauma en su salud física y emocional.

“He pensado mucho en ponerme la prótesis, porque realmente sueño con volver a ver mi mirada como antes y recuperar mi autoestima. Después de mi cirugía de feminización facial en Bucaramanga, nunca volví a ser la misma. Jamás imaginé que pudieran abrir una órbita ocular; yo solo quería aplanarlas ligeramente para lograr una forma un poco más suave, pero esto ya es demasiado para mí”, se lee en un post que puso en sus historias.

Enseguida, reveló lo que eso le generó en su cuerpo: “La incisión fue hecha a través del cuero cabelludo y, como consecuencia, desarrollé alopecia. Desde entonces vivo con un profundo trauma. Yo solo deseo recuperar mi autoestima, pero ya no sé qué hacer ni a dónde acudir. No me siento bien con este rostro. Me siento deformada, como el jorobado de Notre Dame. La cicatriz es muy grande y debido al estrés postraumático desarrollé alopecia y me estoy quedando calva. Esto me ha quitado más de lo que alguna vez imaginé”, afirmó.

Sin embargo, Cifuentes reconoce que esa difícil situación para su vida le ha dejado grandes enseñanzas: “Ha sido un aprendizaje. Hoy puedo sentir que me estoy volviendo más fuerte y he aprendido a encontrar la felicidad en cosas que van más allá de mi carrera y de mi apariencia física. El modelaje es una profesión fría, pero hermosa, donde los detalles nos definen... Sí me ha dolido y me ha costado, pero lo que no te mata, te hace más fuerte y yo no tengo miedo de seguir luchando. Esta fue una cirugía que no salió como yo esperaba, y esa verdad también merece ser contada”.

Finalmente, agregó que debido a eso no ha podido desarrollar su carrera profesional como modelo: “Después de dos años, ponerse la prótesis dejó de ser un simple anhelo y se convirtió en una necesidad porque creo que podría devolverme mi mirada. Sin embargo, hay días en los que pienso que también podría salir mal y que quedaría peor. Todo eso ha sido una pesadilla para mí. Mi salud mental se ha visto gravemente afectada. Por eso nunca volví a modelar, porque no me siento bien conmigo misma”.