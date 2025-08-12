Modelo Mara Cifuentes reaparece y ahora actúa en reveladora película

Mara Cifuentes, la modelo que alcanzó la popularidad en Colombia tras su participación en el reality de Caracol ‘La Agencia, la batalla de modelos’, había anticipado hace unos meses que estaba por cumplir una de sus metas: la relacionada con la actuación, hoy es una realidad.

“Mami y Papi en momentos como este donde se me permite vivir mis sueños, que estoy feliz y soy verdaderamente quien siempre quise ser… miro para atrás y me siento muy agradecida porque gracias a su amor y su apoyo estoy aquí de pie. Sé que muchas personas lo logran sin ayuda de sus padres, pero en mi caso sé que sin ellos no estaría aquí siendo tan feliz como lo soy ahora. Gracias mami y papi por aceptarme tal y como soy espero devolverles todo ese amor con un millón de alegrías juntos. Con mucho amor, su hija Mara. Para siempre agradecida Juana Jiménez, gracias por creer en mí”, escribió en su Instagram dando a conocer que oficialmente era parte de la película ‘Caracas Avenue’, que cuenta con la dirección de Juana Jiménez.

Ahora se oficializa el estreno de esta cinta que llegará en simultánea el próximo 4 de septiembre.

¿De qué se trata ‘Caracas Avenue’?

Según información oficial, la cinta dirigida y protagonizada por la actriz y directora Juana Jimenez del Toro, incluye en su elenco a Isabella Santiago, Mauricio Cujar, Katherine Castrillón, Fernando Solórzano y marca el debut de Mara Cifuentes.

Mara Cifuentes comparte set con Isabella Santiago Y fernando Solórzano en la película Fotografía por: Cortes

Sobre la trama se sabe que narra la historia de cuatro niños en los años 80 que sufren el rechazo de sus padres por su orientación sexual al punto de sacarlos de sus casas. Al enfrentarse a los peligros de la calle, son explotados sexualmente por un pederasta que, además, los obliga a delinquir.

Con el pasar del tiempo, la única forma que encuentran para sobrevivir es la prostitución; sin embargo, ante esta situación les surge el sueño de viajar a los Estados Unidos y cambiar sus vidas por completo.

Al llegar a Bogotá, el sueño americano se termina, porque les niegan la visa. De ahí en adelante, el rumbo de sus vidas da un cambio drástico y terminan en el barrio Santafe , en donde continúan ofreciendo sus servicios sexuales como travestis. Con el pasar del tiempo, los peligros de la calle y su labor, sus vidas toman diferentes caminos.

La película será presentada oficialmente el 20 de agosto en la Cinemateca de Bogotá, donde su directora Juana Jiménez del Toro y los actores Isabella Santiago y Mauricio Cujar realizarán un conversatorio sobre el proceso de producción.

Sobre el rol de Cifuentes, se trataba de una abogada transgénero llamada Maira. Antes de esta cinta, Cifuentes había aparecido en el cortometraje “Ni una más” también bajo la dirección de Juana Jiménez del Toro.

Aquí más noticias que son tendencia