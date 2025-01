Marcela García dejó las pelucas. Mostró cómo se ve con su cabello natural

Marcela García Caballero es una destacada influenciadora digital y exreina del Carnaval de Barranquilla. Su fama comenzó cuando fue coronada en el 2016 en uno de los eventos culturales más significativos de Colombia. Desde entonces, ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal, abarcando temas como moda, maternidad, cuidado personal y belleza.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con Marcela García y por qué usaba pelucas?

Marcela enfrentó alopecia debido a un trastorno alimenticio que impactó gravemente su salud, lo que la llevó a usar pelucas durante varios años. La pérdida de cabello estuvo vinculada a su lucha contra la bulimia, un tema que ha tratado con sinceridad en sus redes sociales.

“Lo perdí todo luego de batallar 10 años de bulimia. Me curé, pero mi pelo no volvió. Después de mucho llanto empecé a usar prótesis. Me escondía detrás de extensiones, me sentía insegura cada vez que alguien me miraba de frente porque sentía que se iba a notar”, dijo en su cuenta de TikTok hace unos años.

La creadora de contenido reveló que, durante su niñez y adolescencia, su cabello era una de las cosas que más le gustaba presumir de su cuerpo: “El pelo cuenta historias y para nadie es un secreto que la mía ha sido agridulce. Yo era mi pelo, era mi fuente más grande de autoestima, de belleza, de seguridad y cuando comencé a hacerme daño y ese pelo se fue, a mí me dio tan duro que no me quedó de otra que meter ese tema en un baúl y no mirar hacia atrás. Empecé a jugar con las pelucas, a convertirme en una mujer mucho más segura y después de un tiempo ya todo se encontraba bien, ya yo había hecho mis pases”.

Marcela García mostró su alopecia. Fotografía por: Instagram

Así se ve Marcela García con su cabello natural

Recientemente, Marcela decidió mostrar su cabello natural tras un largo proceso de recuperación que incluyó tratamientos con un aceite capilar que ella misma lanzó con el objetivo de ayudar a otras personas que enfrentan problemas similares. Esta transformación marcó un momento significativo en su vida y ha sido celebrada por sus fans, quienes valoran su autenticidad y fortaleza.

“Te amamos Marce. Eres inspiración para muchos y te mereces lo mejor siempre”, “eres increíble”, “tu historia nos inspira”, “no puedo creer lo mucho que recuperaste tu pelo”, “estoy tan pero tan orgullosa de ti. Esto es lo que te hace grande, no las críticas, si no el ser tú, convertiste tu mayor inseguridad en tu MÁS GRANDE PODER”, comentaron algunas de sus seguidoras en redes sociales.