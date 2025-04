Marcela Reyes contó por qué fue indiferente con Karina García en LCDLF: “no quería”

Como es costumbre en La casa de los famosos, todos los sábados ‘El Jefe’ sorprende a los participantes con invitados especiales para que disfruten de una noche de fiesta y celebración, previa a la noche de eliminación.

El pasado 19 de abril estuvieron Giovanny Ayala y la DJ Marcela Reyes. Los dos artistas generaron todo tipo de emociones en los famosos y en los internautas. Yina Calderón no quiso participar del show del cantante de música popular, mientras que, cuando Reyes llegó a la terraza, fue indiferente con Karina García, pese a que son grandes amigas.

¿Qué pasó con Marcela Reyes y Karina García en ‘La casa de los famosos’?

Karina García rompió en llanto a ver a su amiga. Corrió a abrazarla, pero Marcela no le decía nada. Lo que pudieron captar las cámaras del reality es que la DJ también lloró al verla, pero no fue efusiva como muchos esperaban.

Las redes sociales se llenaron de comentarios. “Karina ya está llorando porque Marcela reyes la ignoró”, “¿qué pasaría entre Marcela y Karina? ¿Por qué tanta indiferencia?”, “¿Por qué le hiciste el feo a Karina si se nota que es la más real amiga que cualquiera puede tener, qué mal te viste", “fueron ideas mías o Marcela ignoró todo el tiempo a Karina?”, “ella se estaba desviviendo diciéndole “Amiga te amo” y Marcela ni fu ni fa”.

Después de su experiencia animando la fiesta de los famosos, Reyes resolvió las dudas de sus seguidores, quienes le preguntaron en Instagram: “¿es verdad que no podías saludar a tus amigas?”.

La DJ aseguró que, aunque quería saludar a su amiga con efusividad, por órdenes de producción no pudo hacerlo: “antes de yo ingresar me pusieron un In-ear en mi oído izquierdo y me estaban dirigiendo muchos de mis movimientos adentro porque obviamente, para nadie es un secreto que yo tengo unos lazos de amistad muy fuertes allá adentro, algunas de las competidoras son mis grandes amigas desde hace muchos años, entonces obviamente no querían que me acercara a ellas, producción me lo pidió, me lo advirtió, que no podía tener nada, ningún tipo de comunicación con ellas, ni con señas, ni contarles absolutamente nada del exterior, ni que se notara mi favoritismo”.

También, explicó de qué manera le recordaban si, en algún momento, tenía algún acercamiento con Karina o Yina. “Cada que se me acercaba alguna de mis amigas, producción me decía: ‘Marce, aléjate, muévete’. Es muy importante que puedan entender esto, que obviamente me tocaba ser muy imparcial, y no quería poner en riesgo a ninguna de las personas que están en mi corazón, porque, de hecho, incluso, el equipo de La casa de los famosos me dijo ‘haz lo tuyo’, las únicas perjudicadas van a ser tus amigas y les da expulsión inmediata’. Obviamente no quería hacer eso, no es mi intención, entonces por eso fue”.

Tras aclarar lo ocurrido, sus seguidores comentaron: “ya andaban embochichando a Karina, ya no aguanta un chisme más”, “me imaginé eso”, “de razón”.