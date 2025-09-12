Maren, la viuda de Ómar Geles, contó experiencia que vivió con él tras su muerte

“Me ha transformado en una persona que nunca imaginé ser y hoy en día me siento orgullosa de lo que he sido por mis hijos”, comenzó diciendo Maren García la esposa de Omar Geles en entrevista donde confesó que nunca imaginó lo fuerte que podría ser frente a una dura pérdida.

García contó que no tuvo más alternativa que levantarse después de que perdiera a su esposo: “¿quién iba a ver por mis hijos?, solamente me tenían a mí. Me levantaba o me levantaba”, dijo en conversación con Cristina Estupiñán.

La viuda del maestro contó que sabe que las cosas se dan u ocurren en el tiempo “perfecto de Dios”. Sobre cuánto tiempo duró en casa sin salir después de la muerte de Omar, contó que supo que no podía quedarse llorando, sino que debió estar para sus tres hijos.

“La psicóloga me decía llora”, pero ella se negó a expresar dolor ante sus pequeños. En cambio, cobró fortaleza y llevó a sus hijos al colegio, a diario, ya que estaban cursando sus exámenes. El recorrido hacia el plantel incluía pasar por el cementerio, donde fue enterrado Geles, lo cual eran bastante duro.

Reveló que cada mañana acostumbran a orar y escuchar música de alabanza, algo que contribuyó a que pudieran fortalecerse. “Esa rutina se hacía también con él”, refiriéndose a que era algo que habitualmente hacía con su fallecido esposo.

“No sabía cómo sería la vida sin él”, reveló Maren García, viuda de Ómar Geles

“Que me diera la fuerza y que me diera la dirección porque yo no sabía cómo sería la vida sin él”, fue lo que ella le pidió a Dios para poder seguir la vida sin Ómar Geles, con quien estaba acostumbrada a estar todo el tiempo.

En otro aparte de la entrevista, Maren contó que tras el fallecimiento de su esposo tuvo un sueño. “El día ese me dijo que me amaba mucho. Me empezó a dar besos por toda la cara y me dijo ya vengo. Estaba todo de blanco. Mis hijos sí han soñado con su papá, el mayor más. De verdad les dan nervios, mi hijo mayor llegó temblando a mi cuarto y dijo: mamá, mi papá estaba en el cuarto porque estaba con la misma ropa cuando jugó tenis, es impresionante”, comentó la viuda del artista sobre el sueño que experimentó dos días después de la muerte de Geles.

La viuda también narró que su familia estuvo siempre a su lado apoyándola y ella estuvo en constante oración y de rodillas y sus pasajes bíblicos reconfortantes fueron el Salmo 23 y Salmo 91 2. “Todos los días me arrodillaba”.

Aquí más noticias que son tendencia