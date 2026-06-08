Margarita Ortega se vio obligada a dejar el vegetarianismo tras 22 años. ¿Qué pasó?

En reciente charla con ‘La Red’ de Caracol Televisión indicó que fue una emergencia médica lo que logró que ella tomara la decisión que llevaba dilatando por largo tiempo. “Yo duré 10 años y un poco más diciendo no a la operación”, dijo la caleña que fue diagnosticada tiempo atrás con una discopatía degenerativa, lo cual le generaba grandes dolores.

Uno de los síntomas que experimentó disparando alerta sobre su salud fue la pérdida de sensibilidad en una parte de sus manos. Una vez decidió que se iba a someter a la intervención confesó que trató de dejar todo organizado, incluido su testamento. “Firmé un testamento de las cuatro cosas que tengo en la vida”,.

Al momento de la intervención, minutos antes recurrió a su fe y se encomendó a Dios. “Si vuelvo, entonces dame una razón para entender qué es lo que tengo que hacer aquí. Si no vuelvo, igual quiero que sepas que estoy agradecida”

La vida de Margarita Ortega cambió tras cirugía

Como parte de la recuperación los médicos le indicaron a Ortega que debía cambiar algunos de los hábitos, fue allí cuando supo que debía dejar de ser vegetariana, algo que la caracterizó por 22 años. “En este momento ya no soy vegetariana”, contó sobre el cambio más drástico que tuvo que modificar debido a que al consumir proteína animal podía garantizar una mejor adaptación de su cuerpo al implante de titanio que recibió durante la cirugía.

La actriz hoy sigue en recuperación y se siente muy ben. “La vida tiene otro color, hay otro matiz”

Ortega también se refirió a ciertos padecimientos que tuvo en la recuperación, pero que afortunadamente fueron tratados.

“Se me bajaron los niveles de todo, me dio moridera”, contó entre risas atribuyendo los síntomas también a que hay un desajuste en su sistema endocrino, que combinado con la menopausia, la pérdida de peso causaron la descompensación.

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