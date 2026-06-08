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Murió ahogada sobrina del cantante Michael Flores. Artista le pide perdón por no salvarla

La sobrina del generador de contenido y cantante Michael Flores murió ahogada este domingo 7 de junio en una hacienda, donde su famoso tío y exparticipante de ‘La Casa de Alofoke’, grababa un video clip. Las autoridades investigan qué pasó y probables responsabilidades.

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Por Luz Alexi Castillo
08 de junio de 2026
Murió ahogada sobrina del cantante Michael Flores. Artista le pide perdón por no salvarla
Fotografía por: Instagram

El generador de contenido Michael Flores alcanzó gran popularidad en la región latinoamericana tras su participación en el reality de convivencia ‘La Casa de Alofoke’. En el formato el artista urbano logró el tercer lugar, mismo que le ha permitido impulsar su carrera como cantante.

No obstante, ahora el puertorriqueño de 27 años y su familia enfrentan desde el domingo 7 de junio en la tarde una lamentable tragedia.

¿Qué le pasó a sobrina de Michael Flores?

Los medios puertorriqueños registraron que en la Hacienda San Miguel ubicada en el municipio de Salinas, una menor de 5 años, sobrina de Flores, perdió la vida al ahogarse en la piscina de la propiedad. Muy cerca de donde ocurrió la tragedia Michael grababa un video musical junto a la cantante de urbana La Perversa, cuyo nombre de pila es Denise Michell.

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Dentro de las informaciones que han trascendido se sabe que la pequeña compartía con varios familiares y al parecer, estaba a cargo de su abuela, quien la perdió de vista por un momento. Cuando su familia la buscó no la halló y posteriormente, un primo suyo la vio flotando en la piscina de la propiedad.

A la niña, identificada como Laia Nazaret Dávila, se le practicaron primeros auxilios, no obstante, murió.

Michael Flores pide perdón a su sobrina fallecida

Dentro del material que ha circulado en redes hay videos que muestran que Michael estaba haciendo un live en la red TikTok y cantaba parte de la canción de la novela ‘Pasión de gavilanes’ cuando escucha un desgarrador grito de una mujer y es entonces que suspende el ‘en vivo’. Los cibernautas mencionan que fue el momento exacto cuando al cantante le comentan la triste noticia.

Al parecer, Michael habría llegado a la piscina y habría tratado de prestarle ayuda a la pequeña. Así lo indicaría el conmovedor mensaje que publicó en la madrugada del lunes 8 de junio donde expresó sus sentimientos. “Me duele el alma(…) Laia, perdóname yo traté con mi corazón, con todas mis fuerzas salvarte la vida. Espero cuando nos encontremos en la vida eterna puedas perdonarme, te amo, tío".

Las autoridades locales han iniciado una investigación para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos. La tarea incluye entrevistas a personas que se encontraban en el lugar y la revisión de las cámaras de vigilancia instaladas en la finca.

El Diario Nuevo Día informó que la teniente Marilyn Torres, de la División de Homicidios de Guayama indicó que aún no se han determinado responsabilidades, fallas o negligencias relacionadas con el caso, sino que están en la etapa de investigación para saber qué fue exactamente lo que sucedió.

Los seguidores de Flores en Instagram han ido a su más reciente publicación a dejarle mensajes de solidaridad.

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