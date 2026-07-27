María Alejandra Requena: Edad, hijos y más de la esposa de Luciano D’Alessandro

El venezolano Luciano D’ Alessandro se hizo popular en Colombia luego de interpretar a Román Fonseca en la novela ‘Mi gorda bella’, sin embargo su gran fama la alcanzaría tras personificar a Pablo Domínguez en ‘La ley del corazón’.

El actor, que se formó como Ingeniero de sistemas en su país, pero pronto se dejó tentar por las artes escénicas ha desarrollado buena parte de su carrera artística en Colombia, está radicado en Estados Unidos y estuvo de regreso en el país a comienzos de este año, cuando grabó la temporada número 11 de ‘MasterChef Celebrity’.

D’ Alessandro se mudó de Bogotá a Miami hace cerca de cuatro años cuando se casó con una reconocida periodista de la televisión hispana en Estados Unidos.

María Alejandra Requena es la esposa del actor. La pareja que ya se conocía por amigos en común y porque los dos son venezolanos, se casó si el 13 de mayo del 2022 en Cartagena.

Requena es una destacada presentadora, periodista y escritora que comenzó su carrera en medios venezolanos y posteriormente, se trasladó a La Florida.

Fue parte de CNN en español, donde condujo el espacio ‘Café CNN’, así como ’Panorama Mundial’.

La dura experiencia de la esposa de Luciano D’Alessandro

María Alejandra se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación, ya que en el 2018, cuando estaba fuera del país en un cubrimiento, recibió la noticia de la muerte de su primer esposo Ismael Hurtado. Con él, la periodista tuvo a sus dos hijos Andrés y Miranda. El señor Hurtado murió tras sufrir un derrame cerebral. Requena llevaba 26 años casada con él.

La experiencia de la muerte de su esposo, su impacto en su vida y la manera cómo se levantó es el tema de su primer libro 'Elijo ser feliz‘. Gracias al éxito del texto creó también un pódcast sobre crecimiento llamado ‘Mejor que ayer’.

La periodista, de 51 años rehizo su vida junto al actor. Otra de las luchas de Requena ha sido en asuntos de salud. Padeció cáncer de piel y fue sometida a una cirugía, en el 2025, en la que le retiraron las lesiones. En varias entrevistas ha asumido la responsabilidad de esta situación, debido a que de joven tomó mucho sol sin precaución, por lo cual hoy es una abanderada de los cuidados que hay que tener en ese sentido.

Mientras Luciano estuvo en Colombia grabando el reality culinario, su esposa lo visitó y juntos recorrieron emblemáticos sitios capitalinos como el centro de Bogotá y Monserrate.

Una vez terminó la grabación del formato conducido por Claudia Bahamón, D’Alessandro viajó a Europa y disfrutó de algunos destino como Londres, junto a su esposa.

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