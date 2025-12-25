María Gabriela Isler sobre Mauro Urquijo: “Me convertí en su enfermera las 24 horas del día”

Este fin de semana, María Gabriela Isler sorprendió en el programa La Red al revelar que su relación con Mauro Urquijo había llegado a su fin. La samaria y el actor, quien es recordado por su participación en producciones como Yo soy Franky, Chica vampiro, Pasión de Gavilanes, entre otras, se conocieron en el 2018. Un año después se casaron y estuvieron juntos durante siete años.

En diálogo con Vea, Isler recordó su matrimonio con Urquijo: “Hicimos una relación muy bonita. Al quinto mes nos casamos, pero hubo varios quiebres muy fuertes por temas y relaciones familiares. No fue por algún tipo de desamor, simplemente hubo desacuerdos familiares. Me di cuenta que realmente yo no podía seguir con él porque no estaba bien. Sentía que me estaba haciendo daño porque cuando ya no tienes comunicación con tu pareja ni esa empatía, tú te sientes muy distante, y cuando también el hombre se vuelve muy frío contigo, muy distante, nosotras como mujeres inmediatamente tratamos de cerrar ese capítulo, alejarnos y comenzar un nuevo amor”, dijo.

¿Por qué María Gabriela Isler y Mauro Urquijo se separaron?

Entre esos quiebres que menciona María Gabriela, estuvo la edad: “Yo estoy joven, con mucha energía. Entiendo que también la diferencia de edad marca mucho. Cuando yo lo conocí, él tenía 50 años y yo apenas tenía 23 años, él era un hombre maduro. Al principio sí se veía una persona alegre, pero fue avanzando más la edad, y yo soy una pelada muy alegre, me encanta divertirme sanamente, entonces necesitaba a alguien que me siguiera el ritmo, que me amara, que fuera alegre, que fuera juvenil, como yo”, aseguró.

Mauro Urquijo Maria Gabriela Isler Fotografía por: Felipe Marino

A ese tema se sumó la falta de comunicación en el área sexual, que, según María Gabriela, era una de las más importantes en la relación: “Soy una mujer que tengo los lívidos altos, entonces me encanta tener una vida muy sexual, muy activa, me encanta ser muy amada, muy apetecida por mi pareja, entonces eso se perdió también por la edad. Su tema del corazón también influyó, me daba ese miedo que le fuera a dar un paro cardíaco, con una válvula en el corazón, entonces sentía que yo me estaba aguantando o me estaba reteniendo a algo que ya yo no estaba sintiendo”.

Aunque el matrimonio no prosperó, Isler resalta lo positivo: “Yo fui un gran apoyo para él. Yo me convertí en su enfermera las 24 horas del día. Yo a él lo amé de corazón sin desinterés alguno, porque Colombia sabe que cuando él se metió conmigo, él estuvo muy enfermo y él no tenía nada y yo lo apoyé tal cual como era. Realmente le agradezco los años que compartió conmigo. Él conmigo en convivencia nunca me fue infiel, nunca le descubrí nada, siempre fue una persona honesta en ese aspecto”.

¿Dónde está Mauro Urquijo tras su separación de María Gabriela Isler?

La samaria aseguró que, tras la ruptura, al parecer, el actor se habría ido a vivir con su mamá. “Nosotros estábamos viviendo en Bogotá. Nos separamos y él se fue un tiempo con su mamá en Villavicencio”.

Se refirió también a la compleja relación que tuvo con su exsuegra: “Después de todo, la señora se dio cuenta que la única persona que no lo botó, que no le dio la espalda, no lo zapateó y no lo tiró a la calle fui yo. Más bien, le di amor, hogar y lo cuidé. Cuando él estuvo en el estrellato y estuvo en lo alto y quedó sin un peso, quien lo recogió sin un peso en el bolsillo fue María Gabriela Isler, quien lo apoyó fue María Gabriela Isler y quien lo volvió a surgir y a sacarlo adelante otra vez porque él estaba en el olvido, fue María Gabriela Isler, entonces la mamá se dio cuenta de eso. Tiene que agradecerlo porque al hijo nunca le fue mal conmigo y nunca le pasó nada malo”.

¿Quién es el nuevo novio de María Gabriela Isler?

Tras la ruptura, hace un mes María Gabriela se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor. En esta entrevista presentó a Rafael, su nuevo novio, un abogado de 29 años, oriundo de Leticia, Amazonas y de quien se mostró muy enamorada: “Mi pareja actualmente es una persona muy coherente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Eso me enamoró muchísimo de él. Es una persona muy intelectual. No me gustan los hombres vacíos, ni de pensamiento, ni de corazón. Él es un hombre muy atractivo, con unas cualidades físicas muy chéveres, un hombre grueso, acuerpado. Es una persona alegre, también tiene muy buena educación".

Finalmente, la nueva pareja de la modelo, dijo: “A María Gaby la conocí en el gimnasio y es una mujer que a simple vista despampanante. A partir de esa primera charla se fue generando una amistad. Nos dimos la oportunidad de iniciar nuestra relación, el amor se va formando y se va construyendo, estamos esforzándonos”.