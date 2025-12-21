María Gabriela Isler y Mauro Urquijo se separaron. Esta fue la razón: “Nada qué hacer”

Una de las relaciones sentimentales más comentadas del mundo de la farándula en Colombia en los últimos años ha sido la de María Gabriela Isler y Mauro Urquijo. El actor de Pasión de Gavilanes se casó con la modelo en el 2019 y, desde entonces, su matrimonio ha sido tema de conversación. En el 2022 sorprendieron al anunciar que se habían separado, pero meses después anunciaron su reconciliación.

¿Qué pasó con Mauro Urquijo y María Gabriela Isler?

Este sábado en el programa La Red, de Caracol Televisión, María Gabriela confirmó que su historia de amor con el actor y expresentador, había llegado a su fin. De acuerdo con lo que dijo, una serie de diferencias los llevó a tomar la decisión de separar sus caminos: “Comenzando este año la relación se fue deteriorando en el sentido que ya no compartíamos, no teníamos esa comunicación de pareja, hasta hace poquitos meses estuve con él", dijo Isler.

Además, confesó cuál fue el punto de quiebre en la relación: “Pienso que cuando en una relación de pareja ya no hay sexualidad, no hay nada qué hacer, porque para mí lo más importante en una relación, aparte de la confianza, del cariño y de estar juntos, es la sexualidad. Si tú no tienes una sexualidad activa con tu pareja, pasen los años que pasen, eso mantiene firme la relación y eso fue lo que pasó con él”.

Ese detalle, según María Gabriela, hizo que poco a poco el amor y el interés se fuera perdiendo: “Nos estábamos haciendo daño mutuamente, pudiendo tener otras oportunidades y darnos una oportunidad diferente en el amor, tanto como él con otra persona, igual que yo”.

María Gabriela Isler tiene nuevo novio

En la misma conversación con La Red, la modelo aseguró que tras su ruptura con Mauro, se dio una nueva oportunidad en el amor con Rafael Moreno, un abogado oriundo de Leticia, Amazonas, con quien lleva un mes de relación: “Hace como un mes llevo saliendo con mi novio, con esta persona que acabo de conocer, que quede claro. No es cachos, porque con Mauro la relación se acabó y hace poco comencé con esta persona. Nos conocimos en el gimnasio y ahí empezó ese filling entre los dos”, contó.

Finalmente, Rafael, quien apareció en la entrevista, resaltó algunas cualidades de ella: “Es una mujer que a simple vista resalta en cualquier lugar, entonces ella es muy tranquila y sabe entender a las personas”.