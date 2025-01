María Lucía Fernández se arrepintió de una cirugía estética: “me sentía falsa”

María Lucía Fernández es una destacada figura del periodismo colombiano, conocida por su extensa trayectoria y su carisma en la pantalla. Su profesionalismo y compromiso la han convertido en una de las presentadoras más apreciadas por los televidentes.

Uno de los momentos más destacados en su carrera fue cuando se unió a Noticias Caracol, en 1995. En ese informativo, se estableció como una de las presentadoras principales, logrando el respeto y la admiración de miles de televidentes. Su presencia en la pantalla se volvió habitual en los hogares colombianos, manteniendo a todos informados sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo.

¿Qué le pasó a María Lucía Fernández?

Con una trayectoria de tres décadas en noticias, María Lucía ha construido una imagen profesional y seria. Sin embargo, quienes la conocen personalmente aseguran que detrás de las cámaras es una mujer amena y con un gran sentido del humor.

Este fin de semana, estuvo conversando con el programa La Red, donde abrió su corazón y mostró su historia más allá de las pantallas. La periodista se refirió a varios detalles de su vida personal que muchos no conocían.

En esa charla, la presentadora reveló que, hace un tiempo, se hizo una cirugía estética que, en el momento, creyó que sería de gran satisfacción; no obstante, se dio cuenta que no se sentía bien y se arrepintió de ello.

“Cirugías estéticas me hice en un momento después de tener mis dos niños, me hice una cirugía que fue unas prótesis. Después de un tiempo me aburrí, eran muy pequeñas, y soy de la generación que hace un tiempo resolvimos quitarnos las prótesis, pero en su momento me puse unas prótesis discretas”, reveló.

La comunicadora reconoció que no fue la mejor decisión que tomó en su vida, así que, más adelante, decidió retirárselas para sentirse bien con ella misma, pues era algo que había perdido.

“Fue como la única equivocación que cometí, porque nunca me sentí a gusto, era que me sentía como falsa, a pesar de ser muy discretas (…) Fue un capricho, un mal capricho, que si me están escuchando, no se hagan prótesis, no se hagan cirugías, no se hagan absolutamente nada, porque eso todavía no se lo han inventado bien. Las cirugías en la cara no se las han inventado. Me di el gusto, el capricho, no me gustó y me las quité”, contó.