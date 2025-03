Marilyn Patiño habló por primera vez del papá de su hija y su rol de madre soltera

Marilyn Patiño es recordada por su participación en diferentes producciones nacionales como Los Reyes, Oye bonita, Escobar: el patrón del mal, La hipocondríaca, El Capo 3, El final del paraíso, entre otras telenovelas que la hicieron famosa en Colombia y otras partes de Latinoamérica. También se ha desempeñado como modelo, presentadora y cantante.

En agosto del 2023 se fue del país y se radicó en Estados Unidos, luego de ser extorsionada a través de llamadas telefónicas. Dos meses después, Héctor Fabián Bonilla, su exesposo y padre de Valentín y Samuel, sus dos hijos mayores, fue asesinado en Caloto, Cauca. Desde entonces, la actriz ha tenido que enfrentarse a una nueva vida. Aunque tuvo que comenzar desde cero, actualmente ya cuenta con más estabilidad y mejores condiciones económicas.

Las luchas de Marilyn Patiño como madre soltera

A finales del año pasado, la actriz reveló que estaba embarazada de su tercer hijo. Pese a que recibió muchas críticas, en diciembre dio a luz a una niña a quien llamó Milagros. En entrevista con Vea, Patiño compartió su experiencia como mamá de tres hijos. Reconoce que, al comienzo, no fue fácil asimilar que estaba en la espera de un nuevo bebé, sobre todo porque no estaba dentro de sus planes.

“Es una cantidad de sentimientos encontrados, no les puedo negar que hay días que siento que no voy a poder, hay días que el mayor tormento para uno como mamá es: o trabajo o doy mi tiempo. Siempre estamos en esa dualidad por los gastos. La parte económica siempre es un ingrediente que atormenta un poco a las madres. Este tema de la maternidad siempre tiene la casualidad de que te vuelve loca la cabeza. Entonces, cuando estás cambiando pañal, sientes que no estás haciendo nada productivo cuando realmente estás haciendo lo más productivo de tu vida. En el momento en que los llevas al colegio, los recoges, los traes y los cuidas, estás haciendo un trabajo maravilloso como mamá, pero nosotras cuando nos encontramos en esta tarea, sufrimos en algunos momentos, porque nos sentimos inútiles siendo las más útiles, nos sentimos no generadoras de ingresos cuando estamos invirtiendo nuestro tiempo en ellos. Muchos sentimientos encontrados son demasiadas preguntas y pocas respuestas. Esa es la maternidad” dijo.

A Marilyn Patiño le dijeron que interrumpiera su embarazo

Para muchos era una “locura” que estuviera embarazada a los 41 años. Además, las limitaciones económicas también fueron un factor que la pusieron en tela de juicio para que no tuviera a la bebé. Sin embargo, su amor a Dios y a la vida, la hicieron reflexionar:

“Jamás contemplé la idea de abortar, pero había una tristeza tan grande en mí como del error que había cometido de no cuidarme en la parte sexual. Toda la responsabilidad me la eché, la culpa y empecé a sentir que yo no era merecedora de ese bebé. Sin embargo, hoy por hoy que la veo, que le veo su sonrisa, está perfecta de salud, que me toca, que me abraza, digo ‘valió la pena’ porque yo me sentía morir, me sentía no merecedora de ese bebé sin saber ni siquiera qué sexo era, me sentía incapaz de poder con 3 hijos, me sentía no generadora de ingresos y más porque no tengo un marido que me mantenga, entonces era de verdad la tristeza, la confusión y hoy por hoy puedo decir valió la pena, ha valido la pena, todo pasa hasta la muerte pasa”, aseguró la actriz, quien el año pasado se estrenó como escritora.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque al principio la afectaban los malos comentarios, Marilyn supo manejar la situación. Ahora, con su bebé en brazos, se conmueve al ver que es una bendición para su vida. “Lo que encontré fue una cantidad de personas juzgadoras diciéndome descarada y una cantidad de cosas. Yo les daba la razón porque yo me culpé, pero yo ya me perdoné. Entonces no tengo porque agachar mi cabeza, no tengo por qué esconderme del mundo, lo que parecía en ese momento una tragedia para mí, ahora que volteo la carta es una bendición, mi hija va a ser mi compañera, mis hijos son mis compañeros, los que me sacan mi sonrisa diaria, son los que me atraviesan una flecha de velocidad interna, de velocidad interior para resolver, para ser productiva”.

¿Quién es el papá de la hija de Marilyn Patiño?

Desde que anunció su embarazo, la actriz no se había referido al papá de su hija. En esta entrevista, se sinceró y reveló algunos detalles sobre él, con quien no tenía una relación estable:

“Fue con un gran amigo, pero en ningún momento se hablaron las cosas, ni de mi parte ni de parte de él para tener una relación seria o una relación más allá de la amistad. Fue solo una vez que bastó para que eso sucediera. Yo no soy partidaria de que tú te tienes que casar y luchar por un amor cuando no hay unos lazos que realmente hayas construido para llegar incluso a ponerle un padrazo a tus otros hijos. Me parece súper irresponsable.

No soy partidaria de irme a vivir con un hombre o de casarme con un hombre sin amarlo. No soy partidaria de que por el hecho que hayas cometido un “error”, entre comillas, de haber quedado embarazada, tengas que casarte, organizarte, recuerden que casarse es para toda la vida. Recordemos que además yo venía de un duelo por el papá de mis hijos, que me ha durado muchísimo. Él fue el amor de mi vida y es muy difícil entrar a tener rápido una relación así no más, ya había pasado mucho tiempo, pero de todas maneras me afectó emocionalmente muchísimo. Nosotros éramos una pareja, llevábamos 8 años, nos amamos. Entrar en una relación no es fácil, casarse y tomar decisiones que realmente te marcan para toda la vida. Ya con la bebé es suficiente, la amo, es mi vida entera, mi sangre, le di la oportunidad de nacer, pese al 98% de los pronósticos que me decían ‘aborta por tu edad’, ‘aborta porque tú no tienes estabilidad’. Yo decía: ‘no, yo tengo 40 años y tengo dos hijos y hay mujeres de 50 años embarazadas’”, aseguró Marilyn, quien en sus redes sociales ha mostrado detalles de su faceta como mamá soltera y su vida en Estados Unidos.

Aunque el padre de sus dos hijos mayores ya no está, Patiño cuenta con el apoyo económico del papá de la bebé, aunque no sostienen una relación amorosa: “Él hace su aporte, él me dijo, ‘yo no te puedo mantener tus otros dos hijos’. Él es una persona que tiene su poder adquisitivo, económico, entonces dentro de lo que es la amistad, él hace su aporte, lo que él cree. No me alcanza, pero yo sé que arriba hay un Dios que no se queda nada. Si tú no le das a tu hijo lo que le corresponde como debe ser, Dios te lo quita por otro lado. No estoy pidiendo que me mantengan, a mí nunca me han mantenido, pero los gastos son bastantes, porque acá los gastos son grandes.

Así es la vida de Marilyn Patiño en Estados Unidos

Ser madre soltera no ha sido fácil; sin embargo, Marilyn Patiño ha asumido ese rol con valentía y, sobre todo, con mucho amor. Aunque la parte económica es uno de los factores que más afecta, la actriz ha logrado salir adelante con sus tres hijos:

“Nadie tiene estabilidad, hoy tienes un hogar y mañana puedes no tenerlo. Entonces las razones que me daban no eran contundentes para tomar la decisión de un aborto. Y principalmente mi respeto hacia Dios, porque soy una mujer que ama Dios, me equivoco porque yo soy un carro loco. Yo duermo solo 5 horas, como todas las madres, hay momentos donde me siento que no puedo, que no voy a poder, hay momentos donde digo ‘me quiero morir’, como mi libro, porque es la única manera de descansar, hay días así.

Yo vivo con mi mejor amiga. Y ella también tiene una hija. Nosotras nos compartimos los gastos, entre mi amiga y yo pagamos el arriendo, todo lo hacemos entre las dos, hay una hermandad maravillosa, yo recojo los niños si ella está ocupada, y si yo estoy ocupada, ella los recoge, nos apoyamos la una a la otra de una manera maravillosa, esos son los milagros de Dios, te aparecen personas en la vida que realmente llegan a aportar en tu evolución con amor".

Aunque actualmente no está en televisión, la actriz trabaja de diferentes maneras para llevar el sustento a su casa y mantener a sus hijos en las mejores condiciones posibles:

“Trabajo con redes sociales, conferencias, estoy preparando un proyecto teatral, yo siempre he escrito mis obras y las he actuado. Yo pongo a trabajar mi creatividad. Con mi libro, vendo en Amazon Seller productos, todo el tiempo estoy trabajando con diferentes marcas, gano comisiones por diferentes marcas, no soy millonaria, pero gracias a Dios la provisión no me falta, Dios ha sido hermoso conmigo y no me ha faltado la comida, no me ha faltado el techo, que es lo más importante, no tengo el mismo nivel de vida que tenía antes. Yo viví esa época de no tener hijos, ser actriz y gastarlo todo en mí y gracias a que ahorré pude tener mis propiedades. Gracias a eso es que yo me solvento” .

Por ahora, dentro de sus planes está seguir en Estados Unidos y sacar adelante a sus tres hijos, mientras desarrolla sus proyectos alternos.