Marlon de LCDLF reaccionó a declaraciones de su ex, tras su relación con Karina

El pasado domingo, Marlon Solórzano fue elegido por el público como el nuevo eliminado de La casa de los famosos. La decisión final estuvo entre él y Karina García, con quien inició un romance dentro de la casa.

Al salir del reality de competencia, el modelo se mostró sorprendido con su eliminación, pues, según le reveló a Vea, esperaba que fuera otra persona y no él, pues considera que fue muy honesto con sus compañeros. No obstante, consideró que, posiblemente, su romance con Karina García fue uno de los motivos por los que el público decidió sacarlo.

¿Quién es la exnovia de Marlon de ‘La casa de los famosos’?

Antes de Karina, Marlon sostuvo un romance con Estefanía Caicedo, mejor conocida como ‘Cuca’, con quien estuvo en Guerreros, del Canal 1. La semana pasada, la modelo reaccionó a la relación del eliminado con la polémica participante.

En Vea dialogamos con Marlon, quien reveló qué piensa de lo que dijo su ex. Sorprendió al confesar sus sentimientos hacia ella:

“Yo la amo, ella sabe que yo la amo, yo sé que ella me ama, yo a ella le deseo lo mejor del mundo, yo sé que si hubiera sido al revés, yo la hubiera apoyado también demasiado. Me sorprende lo que dijo porque obviamente, ella y yo tuvimos que tener ese contacto cero porque era difícil para ambos vernos y seguir nuestras vidas, por la decisión que tomamos para terminar”, dijo inicialmente.

Pese a que ya no están juntos, el exparticipante del reality de convivencia de RCN reconoció que ella ha sido la mujer que más ha amado en su vida: “nosotros terminamos por una razón puntual y era lo mejor para los dos, así lo decidimos. Ella ha sido mi único amor de la vida puro, sincero y concreto, pero ya yo hice mi vida, ella también la de ella, y me sorprende que me haya estado viendo y apoyando. Ella sabe que yo siempre voy a desear lo mejor de lo mejor para ella y para la familia de ella”.

¿Marlon volvería con su exnovia?

Luego de lo ocurrido con Karina García, a quien vio mostrándole de más a Peluche, el exparticipante reveló si, dentro de sus planes, está volver con ‘Cuca’ y terminar con Karina.

“En el momento ya llevamos dos años así terminados. Yo reconozco que ella ha sido mi único amor de la vida con todas las de la ley, pero yo me veo soltero, la verdad, porque quiero seguir avanzando en mí. Lo que pasó con Karina es que yo en esa faceta de podernos conocer y todo, a la vez nos estábamos disfrutando y pues allá se vive intensamente. En Guerreros vivimos con ‘Cuca’ intensamente también al límite, muchas cosas, yo creo que aquí más porque era 24/7 y con muchas cosas de por medio y como humano, yo reconozco que me puedo equivocar, pero algo que ella me enseñó es que el amor es todo lo que existe y creo que ese fue el mensaje también que le di a todos los colombianos, vibrar, bonito, vibrar en amor, que todos tenemos una espiritualidad, pero que hay que trabajar para despertar la conciencia, y traté de hacer las cosas bien, sin hacerle daño a nadie. Creo que ese mensaje que ella me enseñó lo adopté también como filosofía de vida y pues espero que ese mensaje se haya visto así ante los colombianos”.

¿Qué viene para Marlon después de ‘La casa de los famosos’?

“Yo solamente quiero crecer, tanto personalmente como espiritualmente, pero en la parte laboral sí espero haber dejado una puerta abierta porque a mí me interesaba mucho que la gente me viera yo cómo soy realmente, quiero protagonizar novelas, participar en producciones grandes, en series y comerciales de televisión, ser presentador, si se viene otro reality, también lo voy a hacer, mejor dicho, estoy dispuesto a todo lo actoral, proyectos bonitos, grandes y es si es con RCN muchísimo mejor porque me abrió las puertas de una manera increíble y quiero estar muy enfocado en campañas digitales, también campañas de modelaje”.