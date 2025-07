¿La serie de ‘La Vorágine’ se parece al libro de José Eustasio Rivera?

‘La Vorágine’ es sin duda la apuesta más fuerte que la televisión pública lanzó este 2025. La producción de Quinto Color, en asocio con los ocho canales regionales del país y el apoyo de Mintic, está protagonizada por Juan Pablo Urrego, en el rol de Arturo Cova, y Viviana Serna, como Alicia.

También intervienen figuras de primer nivel en el país como Majida Isa, Nelson Camayo, Patrick Delmas, Nicole Santamaría, Mónica Layton, Erik Rodríguez, Marlon Moreno y Tatiana Ariza, entre otros. La adaptación del texto de José Eustasio Rivera, publicado por primera vez hace 101 años, corrió por cuenta de Miguel Ángel Baquero, quien también escribió los guiones.

Fue justamente Baquero, quien en charla con Vea habló sobre las licencias y los aspectos que mantuvo fieles al texto de la literatura colombiana.

¿Qué personajes se mantienen intactos en la adaptación?

“Todos, pudimos tener a todos los personajes que aparecen en la obra, a diferencia de otras versiones, en esta adaptación decidimos respetar a cada elemento humano del relato, entendiendo que cada uno forma parte de un instrumento dentro de esta ópera exuberante que es ‘La Vorágine’”

¿Cuáles sufrieron más cambios con respecto al libro?

“Las mujeres tuvieron una participación mayor, creamos sororidad entre ellas, todo un relato en torno a lo que pasaba con ellas en la Maporita o en las barracas de Barrera como esclavas, mientras los hombres vivían sus aventuras. En el libro la mujer, aunque es el detonante que lleva a Arturo a iniciar un viaje, las mujeres desaparecen por largos tramos, mi tarea es que todas tuvieran primeros planos en participación y conflictos a lo largo de los ocho capítulos”.

Arturo Cova en la serie ‘La vorágine’ tuvo importantes licencias

¿Qué aspectos son nueva creación en esta adaptación, que no aparecen el texto original?

“Para empezar el arranque de la serie, con un conflicto entre Colombia y Perú por temas de frontera, cómo los protagonistas se conocen en ese evento, quería que la historia de amor estuviera muy latente para que la audiencia de hoy, le apostara a que ellos volvieran a estar juntos al final. En el libro uno siente que Arturo no se merece a Alicia de ninguna manera, la rechaza, la maltrata, le es infiel, es de alguna manera un misógino total. En la adaptación están conectados de muchas maneras, para que podamos apostarle a la esperanza del encuentro y por supuesto del hijo que ambos tienen en común. La poesía aparece constantemente como un símbolo entre los dos, y además son los poemas del maestro José Eustasio Rivera. Otro aspecto lo constituyen todas las escenas que ocurren en la Maporita entre Griselda, Tiana y Alicia que no están en el libro. Momentos íntimos entre mujeres valiéndose sin los hombres y tomando decisiones sobre el rumbo de sus destinos sin ellos. Sebastiana (Mónica Layton) es también una mirada mas extensa al mundo de la maternidad y esta es quizás una de mis apuestas en esta serie, la maternidad como tema que permea toda la serie, desde la selva como la gran madre, Alicia embarazada, Griselda cuidándola como si fuera su hija, la indiecita Mapiripana con su relato mítico pariendo hijos de un fraile y Clarita queriendo como hija regresar con sus viejos. La relación entre Clara, Griselda y Alicia en las barracas es también un desarrollo propio, verlas enfrentadas y unidas para salir adelante representa una mirada a cómo las mujeres hoy en día se acompañan en un mundo machista y violento. El final de la serie era para mí importante porque muestra algo de esperanza en una historia tan cruda”.

¿Sacrificó eventos en la adaptación?

“Solo hubo un evento que se omitió de la serie relacionado con un grupo de esclavos que guiados por Clemente Silva se perdían en la selva. Todo lo demás está, quise que esta versión fuera muy fiel a los eventos, por eso hay micro historias narradas en el libro que logramos hacer, la infancia del Pipa, la historia de la Mapiripana realizada al estilo del director también está, podría decir que es la versión de la vorágine en eventos, conflictos, personajes y diálogos más fiel al libro. Quien vea la serie y luego lea el libro, va a poder encontrar representado lo uno en lo otro de manera respetuosa con el autor”.

¿Hubo algo en particular que debió cambiar porque por producción era imposible o complejo?

“Solo los elementos de realismo mágico de la Mapiripana que fueron escritos tal cual estaba en la obra literaria cambiaron un poco, no vemos a los hijos que ella tiene que son seres híbridos entre humanos y animales, tampoco el aspecto que se narra en el libro que es una mujer con cara de mico, ya fueron licencias tomadas más por dirección. De resto la producción hizo una labor titánica José Lombana, Jorge López y Rosmery Muñoz no escatimaron junto con todo el equipo en recursos y superar todos los desafíos que planteaba el guión. Creo que esta serie tiene tanto nivel en producción y realización que podemos sentirnos orgullosos de que sea un producto de la televisión pública, por primera vez emitido en una plataforma de streaming como HBOMAX, este es otro hito de La Vorágine, no solo juntar por primera vez a los ocho canales regionales, que una plataforma tan prestigiosa como HBOMAX la emita en su parrilla como un producto premium”.

¿Cuál es la licencia más grande que se dio como adaptador de esta obra?

“La narrativa, la historia de Clemente Silva en paralelo con la de Arturo aunque tengan dieciséis años de diferencia, fue mi apuesta que la audiencia pudiera tener un lenguaje narrativo más moderno, cómo recibimos las grandes historias en nuestros tiempos, al igual que haber logrado juntar por momentos la narración en off de Arturo y Clemente, el manejo de la temporalidad fue mi aporte entre otras a esta adaptación”.

Finalmente explicó que en la serie audiovisual se abordó todo el texto de José Eustasio Rivera, por lo cual no hay posibilidad de segunda temporada. El próximo miércoles 16 de julio a las 9:30 p.m. ‘La Vorágine’ llegará a su final a través de las señales regionales del país a las 9:30 p.m.

