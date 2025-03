Alfredo Gutiérrez, éxitos y luchas del juglar rebelde: “mis canciones no mueren”

Alfredo de Jesús Gutiérrez es un referente de la música vallenata y tropical en Colombia. Nació el 17 de abril de 1943 en el corregimiento de Paloquemao, Sucre. Desde muy joven, su vida estuvo influenciada por la pasión musical que le transmitió Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta, su padre, quien era un conocido acordeonero del municipio de La Paz, Cesar.

El hijo de Dioselina de Jesús Vital Almanzal, una mujer que tenía una gran destreza para bailar, empezó a tocar el acordeón por su cuenta desde que tenía cuatro años. Su talento innato para manejar este instrumento se notó de inmediato, y pronto comenzó a presentarse en fiestas y celebraciones locales, ganándose el aprecio de su comunidad. Desde entonces empezaron a llamarlo ‘el Niño prodigio’.

A los diez años, en 1953, inició su carrera con Los Pequeños Vallenatos, un grupo que lo llevó a recorrer los cinco países bolivarianos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela). Este fue solo el comienzo de una trayectoria que lo convertiría en una leyenda.

En la década de 1960, su camino lo llevó a Sincelejo, donde conoció a Calixto Ochoa y se unió a la famosa agrupación Los Corraleros de Majagual. En Medellín, junto a don Antonio Fuentes, fundador de Discos Fuentes, creó lo que describió como ‘la Universidad de la música tropical en Colombia’.

A lo largo de su carrera, Alfredo Gutiérrez ha recibido numerosos reconocimientos que destacan su influencia en la música vallenata y tropical. Es el único artista que ha logrado ser tricampeón del Festival de la Leyenda Vallenata, algo que solo los más grandes del género tienen en su haber. Además, galardones como el Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia son fiel reconocimiento a su talento. Homenajes en los Upar Awards o en el Festival Centro, además de galardones en México y Estados Unidos, como el Trébol de Oro, el Califa de Oro y una nominación al Grammy Latino, en 2007, dan fe del impacto que su música genera en el mundo, consolidándolo como una verdadera leyenda viviente del folclor nacional. El pasado 18 de febrero le rindieron un homenaje en la Universidad Autónoma del Caribe en reconocimiento a su vida y trayectoria artística.

¿Por qué Alfredo Gutiérrez es ‘El rebelde del acordeón’?

La trayectoria de Gutiérrez se ha caracterizado por su autenticidad y la creación de un estilo único. En 1969, cuando intentó participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, experimentó cierto rechazo por parte de los organizadores. Su decisión de retirarse del concurso le valió el apodo de ‘El rebelde del acordeón’, un sobrenombre que lo acompañaría a lo largo de su carrera.

“Sentí un poquito de antipatía y un gran periodista veterano, muy conocedor y querido en todo Colombia, especialmente en Barranquilla, Pedro Juan Meléndez, cuando me oye decir que me retiro, dice: ‘ha nacido un rebelde del acordeón’. A partir de ahí, todos los volúmenes, mis discos de acetatos que salieron, decían Alfredo Gutiérrez, ‘El rebelde del acordeón’”, recordó el artista de 81 años.

Esta actitud indomable no solo cambió su estilo musical, también abrió nuevas puertas para el vallenato, influyendo de manera profunda en generaciones posteriores de músicos, que vieron en su irreverencia creativa una fuente de inspiración para hacer evolucionar el género. Su talento y su visión innovadora le permitieron modernizar el vallenato sin perder su naturaleza.

“Aparte de imponer mi estilo, de llevar un nuevo vestido en esa época para la música vallenata, que yo catalogaba como una campesina muy hermosa, pero que no tenía el traje adecuado para ser presentada en sociedad, empiezo a hacer las letras románticas como Anhelos, Los novios, Tiempos de las cometas, Ojos indios, Ojos verdes, Ojos gachos. Ahí comienza la verdadera etapa del vallenato comercial, sin quitarle la esencia, la cadencia, el sabor innato”, resaltó.

¿Cuál es el éxito de Alfredo Gutiérrez para seguir vigente?

Su dedicación a la calidad musical le ha permitido mantenerse en el gusto del público durante más de 50 décadas, algo que pocos artistas logran. Gutiérrez lo atribuye a varios factores: “precisamente mi éxito y mi longevidad artística se deben a que he conservado ese estilo muy mío, inventado por mí, impuesto por mí y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos sosteniendo la gente. Es lo mismo que haya grabado una canción hace 50 o 60 años a que la grabe hoy, la gente la recibe con el mismo cariño, mis canciones no mueren gracias a Dios, tienen una vigencia total”.

Su historia es la de un artista que no deja de creer en su talento y en la música como un don divino que lo ha acompañado a lo largo de su vida. “Nuestro Señor Jesús ha sido muy bondadoso conmigo y me tiene de homenaje en homenaje y de éxito en éxito, y es así como estamos dándole gracias todos los días por los bienestares musicales que me da. Como es mi costumbre, cada día he sido un hombre más entregado a Dios, dándole gracias por ese favor que me ha hecho de mantenerme en el gusto de mis seguidores, que todas las semanas tengo conciertos, la agenda está bastante llena”, dijo con gran entusiasmo.

El vallenato está en crisis, asegura Alfredo Gutiérrez

El sucreño ha expresado su crítica hacia la evolución del género en los últimos años. Sostiene que muchos de los artistas contemporáneos han perdido la esencia del género, enfocándose en modas efímeras en lugar de preservar la cadencia y el sentimiento que caracterizan al vallenato auténtico. Para él, el verdadero se reconoce por la pasión que el intérprete imprime en su interpretación, y no solo por el uso del instrumento.

“Como todas las cosas de la vida, no todo es fácil. Dios nos pone los ejemplos que, si anhelas tener éxito, si quieres llegar a mí, como dice el Señor Jesucristo, tienes que ganarte ese derecho, y ese derecho nos lo ganamos con paciencia y componiendo canciones buenas que tienen para toda la vida, no temas que suenen hoy y ya mañana nadie se acuerda de ellos”.

Al artista también le preocupa la falta de preparación entre los jóvenes músicos. “El vallenato está en decadencia ante esta díscola juventud que no estudia, que no escudriña, y ante la mala información que tienen a veces porque ciertos medios centralistas tampoco estudian como para encaminar a estos nuevos artistas por el camino que es. Lo único que les pido es que traten de crear un estilo muy propio de ellos, que no tengan necesidad de copiar ni lo extranjero ni lo nacional, que se cataloga como vallenato, que no lo es, porque no todo lo que se toca en acordeón es vallenato. Por el solo hecho de ser tocado un acordeón mucha gente cree que es vallenato, no, el vallenato lo identifica la cadencia, el amor que el artista siente, en el caso mío, yo digo que por mis venas no corre sangre sino música. Cuando yo le pongo los dedos al acordeón, la gente ya siente lo mío”, afirmó con determinación.

El consejo que da el maestro, como lo llaman sus seguidores, es claro para las nuevas generaciones del vallenato: “que investiguen, que escuchen a los viejos juglares, a los buenos intérpretes, los nuevos, los intermedios, los exitosos, esos que la gente identifica cuando sale una canción nueva de un artista. Eso me distingue a mí y yo les pido a ellos, así que estudien eso, traten de crear un estilo y que no tengan que estarle copiando al que esté pegando".

Alfredo Gutiérrez y Gusi estrenaron ‘Yuquita’

Alfredo Gutiérrez sigue activo en la escena musical, con presentaciones y colaboraciones con artistas más jóvenes. Su habilidad para adaptarse a los cambios y mantenerse relevante en un género en constante evolución es reconocida en la industria

Recientemente, estrenó el tema Yuquita junto a Gusi, un artista joven a quien considera un ejemplo: “me sentí muy bien de colaborar con Gusi. Me hizo sentir cuando yo empezaba mis primeros años de rebelde del acordeón. Él, a pesar de ser un muchacho joven, parece que tuviera muchísimos años, que fuera ya un juglar vallenato. Siente el vallenato, la música tropical en general, la música de acordeón. Creo que Dios lo ha puesto en mi camino porque los dos vamos a tener un futuro promisorio juntos”, dijo ‘el rebelde’.