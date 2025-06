Mary Méndez de La Red y por qué acabó su matrimonio: “No creo en el para siempre”

Mary Méndez, conductora de La Red, es hoy una reconocida empresaria de productos fitness, que además impacta con su figura y en general, su estilo de vida sano. La samaria abrió su empresa después de que su matrimonio no funcionara. De eso ya han pasado casi ocho años.

En charla con la periodista Cristina Estupiñán, Mary, de 48 años, habló justamente del proceso de separación y cómo comenzó a visibilizar su emprendimiento. Curiosamente mencionó que mientras estuvo casada fue muy feliz.

Todo comenzó cuando Cristina, de ‘Sinceramente Cris’ le preguntó por ese gran porrazo o desacierto que creía se había dado, se refirió a ese primer enlace.

Mary Méndez: “viví años absolutamente maravillosos”

“Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí, lo tenían completamente claro, la mamá sabe y los papás saben. Fue un gran porrazo, pero yo no le puedo llamar así porque viví años absolutamente maravillosos, construí, estuve acompañada de un hombre que en ese momento fue maravilloso conmigo", comentó.

Luego detalló que esa ruptura o fracaso personal le significó un gran aprendizaje y hubo una sanación que luego trajo su empresa. Lo vivido no le impide creer en el amor, solo que ahora lo concibe distinto.

“Yo no he dejado de creer en el amor, yo creo profundamente en el amor, pero yo ya no creo en el para siempre y no lo veo malo tampoco porque hoy en día vivir está en hoy, yo mañana no tengo idea qué vaya a pasar y yo puse todos mis huevos en una canasta y mi canasta era mi matrimonio", contó revelando que los hijos no estuvieron nunca en los planes de ella ni de su expareja, pues acordaron tener un estilo de viaje de disfrute, con viajes y aventura.

Finalmente, Mary contó que el hecho de no tener hijos o planear tenerlos no significa que no sea una persona a quien le guste proteger, por el contrario disfruta ese rol de cuidar y estar atenta a las necesidades de otro.

“Yo soy la que cuida, provee, la que siempre está pendiente de que todo el mundo esté bien, a mí eso no me cuesta”, mencionó la samaria, de quien se sabe ya está viviendo una nueva oportunidad en el amor desde el año pasado.

