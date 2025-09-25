Mateo Carvajal se quitó tatuajes de la cara y así quedó: “Lo que muchas esperaban”

Mateo Carvajal es un deportista e influencer colombiano que saltó a la fama en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en El Desafío Súper Humanos 2017, donde se coronó como el ganador. Nació en Medellín en 1993, y siempre ha sido reconocido por su dedicación al deporte, especialmente en el crossfit, el atletismo y el entrenamiento funciona.

Después de su victoria en el programa deportivo de Caracol Televisión, su popularidad aumentó en las redes sociales, convirtiéndose en una figura influyente del fitness en Colombia. Carvajal mezcla rutinas de ejercicio, consejos sobre un estilo de vida saludable y momentos de humor en su faceta como creador de contenido digital. En sus redes sociales comparte contenido relacionado con el bienestar y, también, algunos detalles sobre su vida personal.

¿Qué se hizo Mateo Carvajal?

Recientemente, el influencer sorprendió a sus seguidores al contar que se quitaría algunos tatuajes de su cara. Por medio de una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 4,3 millones de seguidores, el paisa dijo: “Llegó el día que cientos de mujeres mayores de 60 años esperaban. Me voy a borrar algunos tatuajes de mi cara y una que otra cosita más”, dijo.

El creador de contenido mostró en sus redes sociales imágenes mientras se realizaba el procedimiento. Fotografía por: Instagram @mateoc17

Luego, se mostró en un centro estético donde una profesional en el tema le realizó el procedimiento. Aunque no se quitó todos, los hizo con dos en especial.

Sin embargo, no es la primera vez que lo hace, en el 2021 también hizo algo similar con uno que tenía en la nariz, aunque todo resultó en una broma para sus seguidores.

En esa oportunidad, también se refirió en sus redes a las mujeres, según él, señoras de más de 50 años, quienes le dejan constantemente críticas por sus tatuajes. “Le tengo un mensaje a todas esas señoras que me decían que me iba a arrepentir: no me dañé la vida, pero me borré unos tatuajitos. Ese pedacito de láser duele en la nariz. Tenían su significado, los disfruté, les tomé fotos, les saqué contenido, polémica, pero señoras les doy la razón, gracias por esa cantaleta tan hermosa que me dieron durante tantos años”, dijo.

Después de unos días reapareció en sus redes afirmando que el resultado del supuesto procedimiento no había salido como esperaba: “No eso no borró nada parce, esa tinta qué, hasta el hueso”. Se desconoce si esta vez sí es en serio o si por el contrario, también podría tratarse de una broma para sus seguidoras.