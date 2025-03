Mauricio Figueroa habló de su paso por La casa de los famosos: “me sentía ahogado”

El pasado lunes 10 de marzo, Mauricio Figueroa abandonó la competencia por recomendación psicológica. El actor, recordado por su papel en Francisco el matemático, La venganza de Analía, Loquito por ti, entre otras, presentó algunas complicaciones de salud física y emocional que lo llevaron a salir de la competencia, sin la votación del público.

En varias oportunidades le pidió a los televidentes que no votaran por él para poder salir; sin embargo, todas las veces que estuvo en placa de nominación era salvado. Finalmente, al día siguiente de la salida de Coco, el equipo médico del programa decidió que, por salud, debía abandonar el reality. ‘Don Mauricio’, como le decían en la casa, expresó su felicidad por volver a recuperar “su libertad”.

“No era tan fácil”: reveló Mauricio Figueroa

El actor salió del programa, pero no concedió ninguna entrevista porque se enfocó en recuperar su salud. En las últimas horas, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde habló sobre su experiencia.

“Me sentía ahogado, no podía dormir a ciertas horas, el estrés era insoportable. Me miraba al espejo y me sentía diferente, ahora me siento mucho mejor”, señaló.

Además, agregó: “para mí el secuestro, como lo llamaron entre comillas, fue la palabra más simpática. Pero es que ustedes mismos se encargaron de que yo estuviera secuestrado, porque yo les pedí muchas veces por cámara, por favor (...) Todos pensaban que yo podía llegar al final, si yo hubiera estado aliviado y si yo hubiera tenido la mitad de edad que tengo, hubiera llegado al final... pero es que a mi edad yo me cansaba, estaba deprimido y todas esas cosas”, aseguró.

Una de las cosas que más lo afectó fue no poder hacer sus siestas, ya que los participantes tienen el compromiso de generar contenido todo el tiempo, desde que se levantan hasta que apagan las luces en las noches. Varias veces ‘El Jefe’ les llamó la atención a algunos de ellos por quedarse dormidos durante el día.

“El encierro (fue muy difícil), no tuve una prueba que la sintiera difícil, pero el no poder dormir la siesta, y la levantada con un reguetón a todo volumen eso fue lo que más me deterioró. No era tan fácil como yo creía y que las verdades con las conveniencias se decían de frente”, afirmó.

Pese a que sus últimos días dentro de la casa fueron complicados, cuando ‘El Jefe’ le anunció que se podía ir, volvió a sentirse pleno:

“El momento más emocionante de La casa de los famosos fue cuando ‘El Jefe’ me dio el permiso para salir, y todos los compañeros me hicieron calle de honor, me abrieron las puertas y pude volver a la libertad”, dijo.