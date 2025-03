Mauricio Figueroa reapareció tras su salida de LCDLF. ¿Cómo está de salud?

Esta temporada de La casa de los famosos ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación. Si bien en la edición pasada hubo diferencias entre los concursantes, en esta han sido más recurrentes los conflictos entre varios de ellos, especialmente entre Yina Calderón, Melissa Gate, Karina García y La Abuela, reciente eliminada.

Uno de los famosos más comentados en la competencia fue Mauricio Figueroa, el reconocido actor de 75 años, quien era el mayor de todos. Aunque en un principio expresó que sería el conciliador cuando sus compañeros discutieran, con el paso de los días también fue teniendo diferencias con algunos de ellos, quienes afirmaban que él no debería estar en ese tipo de competencias por su edad.

¿Por qué Mauricio Figueroa salió de ‘La casa de los famosos?

Desde hace varias semanas, el actor de Francisco el matemático venía expresando su deseo de salir del programa. Cada vez que quedaba en placa de nominación le pedía a sus fanáticos que no votaran por él para que pudiera salir, pues no se sentía bien ni física ni emocionalmente; sin embargo, su petición no fue escuchada y terminaba siendo uno de los primeros en volver a la casa en cada gala de eliminación.

El pasado domingo 9 de marzo, el público decidió que Coco debía irse de la competencia, salvando nuevamente al actor, quien, cuando conoció el porcentaje de sus votos mostró su cara de tristeza, pues era él quien quería irse. Sin embargo, al día siguiente, por recomendación del departamento de psicología, ‘Don Mauricio’, como le decían sus compañeros de la casa, abandonó la competencia.

“A todos y cada uno de ustedes, gracias, los amo a mi manera y en su manera de ser. Los llevo en el corazón, contra nadie guardo rencor, solo cariño, gracias por haberse acercado a mi cama o al sitio donde yo estaba para regalarme la historia de sus vidas, ánimo, para adelante, son jóvenes, pueden, lleguen al final limpiamente”, les dijo a sus compañeros.

¿Cómo está el actor Mauricio Figueroa tras su salida de ‘La casa de los famosos’?

Al abandonar la competencia, el actor no pasó por el set principal para dialogar con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, tampoco lo hizo con Karen Sevillano y Vicky Berrío, presentadoras del after show. Al día siguiente tampoco tuvo gira de medios para hablar sobre su experiencia.

Durante estos días, el artista había guardado silencio. Sin embargo, hace unas horas fue captado en el aeropuerto. Un usuario de X, identificado como ‘Mauricito Groserito’, publicó un video donde emitió sus primeras declaraciones:

“Hola, amigos del grupo, quería enviarles un muy caluroso saludo desde el fondo de mi corazón, agradeciendo todo ese inmenso apoyo que me dieron”, dijo inicialmente.

Luego, dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra en tratamiento médico. “Gracias, ya estoy bien, ya estoy afuera, estoy en mis tratamientos, en mis terapias, en este momento estoy viajando a Medellín donde resido, pero pues aquí aproveché estuve en mis cuidados médicos, sigo en eso, porque todavía las cosas hasta ahora se están arreglando, pero de corazón les mando un abrazo y muchas bendiciones, y un inmenso agradecimiento por el apoyo. Espero que nos vamos conociendo poco a poco. ¡Qué Dios los bendiga!”, concluyó el actor.