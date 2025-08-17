Sara Corrales invitó a su boda con Damián Pasquini a su exnovio ¿por qué?

La boda de Sara Corrales se convirtió en la noticia esta fin de semana. La actriz, que está radicada desde hace un buen tiempo en México, se casó este 16 de agosto y dio a conocer los detalles de la ceremonia religiosa, a través de sus redes sociales. Hay que decir que previamente la pareja se había unido en enlace civil.

“Hace ocho años escribí una carta al universo. Una carta en la que detallé al hombre que soñaba tener a mi lado. Llené la hoja por ambos lados, con el corazón en la mano, como quien decreta al universo con todo el fervor de eso tan anhelado. Esa carta fue mi plegaria, pero también fue mi compromiso, porque mientras pedía amor, me prometía a mí misma sanar, crecer y prepararme para recibirlo. Y cuando estuve lista, llegaste tú, mi amor, con un montón de cualidades y otras más que ni siquiera tenía idea que existían. Tú, Damián, eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, dijo la actriz ante sus invitados sobre cómo llegó a su vida Damián Pasquini, su ahora esposo, un empresario argentino radicado en tierras aztecas.

Un publicista y ex novio de Sara Corrales estuvo en su boda

Dentro de los asistentes estuvo uno muy particular. Se trató de un ex novio de la actriz y empresaria. La presencia de él fue confirmada por el periodista Carlos Vargas, quien también estuvo como invitado.

En la emisora Vibra, el presentador de ‘La Red’ contó que llegó algo retrasado a la boda, pero finalmente logró entrar y disfrutar de una rumba inolvidable, resaltando los dotes de Corrales como bailarina.

Fue el publicista colombiano Luis Fernando Pardo, que entre el 2010 y el 2012 fue novio de Sara, quien también se hizo presente. Según lo registrado en ese tiempo, Pardo y la actriz terminaron, ya que ella comenzó a viajar más seguido a México donde consolidó su carrera y terminó radicándose. La distancia habría hecho de las suyas y vendría la ruptura. Sin embargo, la pareja posteriormente se convirtió en amiga.

También hay que decir que Luis Fernando no fue solo a la celebración, sino que lo hizo acompañado de su esposa, a quien Vargas llamó Mimi, dejando ver la cercanía que tendría con la pareja.

Como dato curioso, Vargas reveló que dentro del dress code,los invitados no podían llevar el color verde, ya que estaba destinado solo para la familia. No obstante, la esposa de Pardo llevó el color, sin intención .

