Mejor amiga de Alejandra Villafañe habla en medio de la polémica ¿Qué versión respalda?

La polémica en torno a la relación entre la fallecida actriz Alejandra Villafañe y su pareja, el actor Raúl Ocampo, continúa generando conversación en redes sociales. Esta vez, fue Fernanda Cantor, una de las mejores amigas de Alejandra y cercana también a su familia, quien decidió pronunciarse, sumándose al debate público sobre lo que realmente ocurrió entre la pareja antes del fallecimiento de la artista.

¿Qué dijo la mejor amiga de Alejandra Villafañe?

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Cantor envió un mensaje cargado de sentimiento y apoyo hacia Claudia Villafañe, prima de Alejandra, quien días atrás expresó su inconformidad con las declaraciones que Ocampo dio recientemente sobre la actriz en el pódcast Los hombres sí lloran.

“La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. (…) Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento”, escribió Cantor, dejando claro que respalda la versión de la familia Villafañe y su versión sobre los últimos días de Alejandra.

Estas palabras generaron reacciones inmediatas entre seguidores de la actriz y del actor. Muchos expresaron apoyo a la familia y a la amiga, pero también hicieron un llamado a respetar la memoria de Alejandra, cuyo fallecimiento sigue siendo recordado con profunda conmoción por su público.

Fernanda Cantor agregó en otro mensaje: “La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo”. Este tipo de comentarios reforzaron la versión de la familia de Alejandra, que ha cuestionado públicamente algunas de las afirmaciones de Raúl Ocampo sobre su acompañamiento durante la enfermedad de la artista.

¿Por qué la familia de Alejandra Villafañe cuestiona a Raúl Ocampo?

En semanas recientes, el actor de 34 años relató en el pódcast de Juan Pablo Raba cómo vivió los últimos momentos de Alejandra, asegurando que estuvo cerca de ella durante su enfermedad. Sin embargo, la familia de la actriz —su tía y su prima— desmintió partes de esa versión, afirmando que Ocampo solo la visitaba “por ratos” y que la atención principal fue brindada por su entorno familiar cercano.

“El amor fue muy hermoso mientras hubo salud, después no estuvo a la altura, quieran creer o no (...) la persona que dice haber estado incondicionalmente, solamente iba y la visitaba por ratos a la clínica (...) Aleja lo amó hasta el último día de su vida, pero del cual también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de la su enfermedad porque, querido, no solamente era no bajarte del bus, debiste aprender a manejarlo”, expresó Claudia Villafañe.

Mientras tanto, Raúl Ocampo ha mantenido silencio ante las nuevas declaraciones, sin emitir comunicados oficiales ni aclarar las acusaciones sobre una supuesta manipulación mediática de la historia con Alejandra Villafañe.