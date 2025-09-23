Melissa Gate de La casa de los famosos mostró cómo es por dentro su nuevo apartamento

A través de sus redes sociales, Melissa Gate ha documentado lo que ha pasado con su vida luego de su participación en La casa de los famosos. La creadora de contenido paisa protagonizó varias polémicas con sus compañeros. Al comienzo del programa tuvo fuertes diferencias con Yina Calderón; sin embargo, al final terminaron siendo amigas. También, Gate fue enfática en su mala relación con Karina García.

Así es por dentro el nuevo apartamento de Melissa Gate

La paisa ha posteado detalles de su vida personal. Recientemente sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes de su nuevo apartamento. “Bienvenidos a mi nuevo hogar, asalariados”, dijo desde la puerta mientras la cámara la seguía hacia el interior de la vivienda.

En las imágenes se observa la sala, el comedor y un balcón. Además, junto a la cocina se encuentra el patio de ropas. El apartamento cuenta con tres habitaciones, una de ellas con baño privado. Aunque no mostró más detalles, aseguró que cuando lo tenga completamente equipado hará un nuevo video para compartirle a sus seguidores: “Así me lo entregaron y ya después les muestro cómo queda”.

Sus seguidores la felicitaron por ese logro: “Qué bacano ver el logro de las personas”, “humilde como ella y su presupuesto”, “me gusta cuando la gente se supera y sale adelante, cuando uno es feliz todo está bien”, “me alegra mucho por ti”, “qué bueno por ella, qué felicidad que consiga lo suyo”, “de tanto hate que le hicieron por el lugar donde vivía, le tocó buscarse un lugar mejor”, “qué bueno ojalá esa mujer surja y salga adelante”.

¿Por qué Melissa Gate se retiró las prótesis de sus glúteos?

Hace unas semanas, la creadora de contenido reveló en una entrevista con Kuno que en una oportunidad se sometió a una explantación de glúteo. La decisión la tomó después de un accidente casero que tuvo: “Me caí en el baño. No sé si fue que me enjaboné demasiado... Ni yo me explico cómo me caí”. Esa caída le produjo un fuerte dolor pues la prótesis había cambiado de posición. “Me tuvieron que hacer muchos exámenes para mirar cómo estaba la cosa ahí. Yo creo que el peor error que yo cometí en mi vida fue haberme puesto glúteo”.