Karina García respondió duro comentario de Melissa Gate: “Me tienes que superar”

Las exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ siguen en discordia a través de redes sociales.

Por Redacción Vea
16 de septiembre de 2025
Las exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ siguen en discordia a través de redes sociales.  
Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos dejó una enemistad dentro y fuera del reality. Aunque han pasado tres meses desde que se acabó el programa de convivencia, Melissa Gate y Karina García siguen siendo tema de conversación. A través de las redes sociales, las creadoras de contenido han hablado la una de la otra dejando en evidencia que no hay posibilidad de una amistad entre ellas, como ocurrió con Yina Calderón y Melissa, que al principio no se la llevaban bien, pero ahora son amigas.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García?

En una reciente transmisión en vivo en redes sociales, la finalista del reality y Yina Calderón hablaron, entre otras cosas, de la modelo paisa. La empresaria de fajas le preguntó entre risas: “¿Es verdad que vas a estar en la tercera temporada como presentadora del After con Karina?”.

Con duras palabras, Gate respondió: “No, qué tal, Dios me libre. Ni por rating lo haría. Estoy en un punto de mi vida donde decido con quién trabajar y con quién no. Y ni siquiera por toda la plata del mundo, hay personas con las que yo jamás trabajaría. Yo no necesito plata”.

Así le contestó Karina García a Melissa Gate

Los internautas le compartieron el video a Karina y le pidieron que contestara. Al respecto, la paisa dijo a través de un video: “¿Qué voy a responder yo? Todo lo que me dijeron a mí en mi cara, todo lo que se dice de mí todos los días, todos los días salen con una cosa nueva, un chisme nuevo, un insulto nuevo, entonces como que no hay necesidad. Pero yo soy humana, a mí también se me sale el ‘chucky’ de vez en cuando, yo también siento, yo también soy emocional, yo también lloro, entonces uno nunca sabe qué pueda pasar. Yo trato en la medida de lo posible en estar tranquila, pero también tengo mi carácter, así que por favor déjenme en paz”.

Luego, posteó un contundente mensaje a través de sus redes. “Me tienes que superar en calidad de ser humano, me tienes que superar en respeto por el otro, me tienes que superar en el amor que despierto en la gente, me tienes que superar en la energía y en mi esencia. El reality se acabó, NO GANASTE ese es tu resentimiento, que mi fandom hermoso te hizo perder, te entiendo créeme, ojalá sanes tu dolor. Dios te bendiga y te multiplique lo que me deseas”.

