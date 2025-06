Melissa Gate lanzó indirecta a Karina García y Altafulla, ganador de LCDLF

El pasado 9 de junio, Andrés Altafulla se coronó como el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos. El cantante, quien entró a mitad de competencia, se ganó el cariño del público y, finalmente, se llevó los 400 millones que estaban en juego.

En la final se enfrentó a Emiro Navarro, La Toxi Costeña y a Melissa Gate, quien desde las primeras semanas en el reality se había perfilado como una de las favoritas a tal punto que muchos la daban por ganadora, incluso ella misma guardaba la esperanza de apagar las luces de la casa, pues fue quien obtuvo los porcentajes más altos en comparación de sus compañeros cada vez que estaba en placa de nominación.

Melissa Gate y Altafulla. Fotografía por: Instagram

Melissa Gate fue criticada por su presentación en los Premios Ícono

La antioqueña protagonizó varias discusiones con Altafulla y Karina García, a quienes les reclamó que, supuestamente, tuvieran relaciones sexuales en las noches, sin importar que todos estuvieran en el mismo cuarto.

Hasta el último día del reality de convivencia, Melissa fue contundente en decir que nunca estuvo de acuerdo con lo que sus compañeros hicieron. De hecho, cuando se dijo al aire que el barranquillero era el ganador, Melissa no lo felicitó, por el contrario, hizo unos comentarios asegurando que ella “siempre sería la reina”.

Esta semana se llevaron a cabo los Premios Ícono que reconocen lo mejor de la industria de la música y el entretenimiento en Colombia. Melissa fue una de las artistas invitadas. Allí tuvo su debut oficial como cantante donde interpretó Reales, una de sus canciones más recientes, pero recibió fuertes críticas por su presentación.

El público y los usuarios en redes sociales notaron que la exparticipante de La casa de los famosos hizo playback. “Presentación, voz, talento, buen show, son cosas que no tuvo”, “Faltó más ensayo”, ”cuando se terminó la canción fue mi parte favorita”, “el oso yogui, el oso polar, el oso panda y todos los osos”, “me dejó sin palabras su presentación tan impecable que hasta alejando el micrófono sonaba tan super bien”, fueron algunos de los comentarios.

La creadora de contenido no dudó en responderles a sus haters. “A los que me están criticando y diciendo yo no soy cantante, yo estoy aprendiendo apenas. Creo que si uno estudia (...) lo puede lograr. Yo no sabía que de la casa iba a salir a un escenario. Hice lo mejor que pude. De todas maneras, gracias a los que me apoyaron, a los que me entienden".

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Altafulla y Karina García?

Sobre ese mismo escenario donde se presentó, la influenciadora y cantante hizo un comentario que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta para Karina García y Altafulla. “Porque voy a triunfar… acuésteme… digo, cuésteme lo que me cueste. ¿Con cuántos era que había que acostarse para ganar el reality? En el otro de pronto me lo gano”, dijo.

Los internautas afirmaron: “Cuánto resentimiento”, “ya basta, supéralo”, “no supera Altafulla y a Karina no sé de cuál de los dos está enamorada. No termina de salir de la casa de los famosos”, “no supera la pérdida”, “respirando por la herida”, “es lo único que sabe decir cada vez que le dan un micrófono qué pereza”, “muy ardida, que se eche pomada”, “no supera el trauma”, “por eso no va a llegar a ningún lado, no cambia esa actitud”.