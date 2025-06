Melissa Gate hizo fuerte advertencia. Aseguran en redes que fue para Karina García

Este lunes se acaba la segunda temporada de La casa de los famosos. Tras la salida de La Jesuu, quedaron definidos los cuatro finalistas: Melissa Gate, Altafulla, Emiro Navarro y La Toxi Costeña. Uno de ellos será el ganador de esta edición.

Durante esta semana, los participantes recibieron la visita de algunos de sus excompañeros quienes llegaron para ser sus jefes de campaña. Yina Calderón apoyando a La Toxi, Fernando Solórzano a Melissa, el Negro Salas a Emiro, Cristian Pasquel a La Jesuu y Karina García a Altafulla, quien, además, es su pareja sentimental.

¿Qué dijo Melissa Gate?

Karina y Melissa protagonizaron fuertes discusiones, especialmente después de la llegada de Altafulla y, aunque Karina fue eliminada hace un mes, tuvo la oportunidad de regresar a la casa en tres ocasiones: una como invitada durante dos días, otra como jefe de campaña de su novio y la otra este fin de semana que llegaron todos los exparticipantes.

En esos reencuentros con sus excompañeros, volvió a ser protagonista de fuertes discusiones con Melissa. “¿Saben qué fue lo mejor de La casa de los famosos? Que me dio el placer de ver salir por tercera vez a personas que se fueron en mi contra", dijo “la reina de la casa” hace unos días cuando, una vez más, Karina salió de la casa.

Ahora, la finalista generó polémicas por unas palabras que dijo frente a una de las cámaras de la casa. “Escúchame bien, querida, enfócate en lo tuyo, que yo tengo lo mío, enfócate en tu vida y en tus cosas, y me vuelvo a enterar cuando salga de aquí que me estás mencionando, que estás insinuando, que estás diciendo que te lastimo, que te hago daño o que te hiero, y no respondo y salgo y te dejo en evidencia y le cuento al mundo, que te conozca Colombia por lo que eres", dijo.

Aunque no aclaró a quién hacía referencia, sus seguidores aseguran que sería un mensaje para García debido a las múltiples diferencias que tuvieron: “esta mujer qué peligro”, “dejó en evidencia una vez más el miedo que tiene que Kari apoye a Altafulla”,“Karina está muy ocupada”, “ya deben sancionar y sacar a Melissa, Colombia no quiere más violencia por favor estamos cansados de tanto odio y maldad”, “esta mujer claramente no supera que Alti se metió con Karina y no la tomó más en cuenta a ella, es una heridaa su ego durísima”, “ella jura que Karina está pendiente de su vida”, “Karina ni la determina”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.