Melissa Gate lloró al recordar su difícil infancia: “nunca había contado esto”

La salida de Yaya Muñoz de La casa de los famosos generó un sinnúmero de comentarios en redes sociales. Algunos internautas la apoyaron, mientras que otros la criticaron por su actitud de los últimos días con Melissa Gate, con quien tuvo una fuerte discusión luego de que la creadora de contenido la pusiera en la placa de nominados.

Gate se ha caracterizado por ser una de las participantes más polémicas de esta temporada del reality de convivencia. Casi siempre está en discordia con Yina Calderón.

¿Qué le pasó a Melissa Gate?

El pasado martes, la producción del programa realizó una dinámica donde los participantes debían hablar de su infancia, mientras en una pantalla aparecía una foto de cada uno de cuando eran niños.

Melissa Gate, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Canal RCN | Edición: Vea

Melissa conmovió a sus compañeros relatando su dura historia de vida. De acuerdo con lo que contó, cuando era niña sufrió de bullying, mientras crecía en una familia disfuncional.

“Aunque parecía feliz, no lo era. Era demasiado inteligente para mi edad, todo el tiempo me regañaban por decir cosas de más. En esa foto cumplía cinco años, sufría mucho bullying en el colegio. Como muchos de ustedes, también crecí en una familia disfuncional, con un padre ausente, alcohólico", dijo entre lágrimas.

Agregó que quedar embarazada en su adolescencia fue otro factor que generó que muchos la rechazaban. “Nadie se sentía orgulloso de mí. Todo el tiempo tuve que escuchar que no iba a lograr nada, que era una fracasada por haber tenido un hijo tan temprano. Mi mamá siempre me decía: ‘Estudie, estudie, ya se arruinó la vida y tiene que salir adelante’. Aquí estoy, arruinada, pero de pie”, contó.

En medio de su tristeza, hubo un momento en el que pensó que su vida no tenía sentido. “En todos mis trabajos, en todos los lugares a donde llego siempre hay alguien que me quiere joder la vida, pero soy una mujer muy fuerte gracias a eso. Nunca había contado esto: a los 17 años intenté sui... y, afortunadamente, no lo logré. La presión que tenía era demasiada. Además, tenía una pareja que me maltrataba psicológicamente. Nunca me pegó, pero todo el tiempo me decía que tenía que agradecerle por estar con él, porque una mujer con un hijo y en mi condición, nadie la iba a querer ni a valorar”, aseguró.

Su historia de vida conmovió a sus compañeros y televidentes. Lady Tabares le dedicó unas emotivas palabras: “Nunca has sido ni serás una mujer fracasada, el fracaso es cuando caemos y no nos podemos levantar. Así que nunca vuelvas a decir que aún así siendo fracasada, ahí estás, porque no lo eres y no lo serás. Eres una mujer increíble”.

Por su parte, sus seguidores también dejaron sus impresiones en redes sociales: “fácil es juzgar cuando nos cuesta abrazar nuestra oscuridad y tu decidiste ABRAZARLA con tu personaje”, “todos en el fondo somos niños heridos tratando de llevar la vida lo mejor posible”, “qué difícil es abrir el corazón y contar temas tan personales”.