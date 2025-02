Yaya Muñoz enfrentó a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “desleal”

Se acerca una nueva eliminación en La casa de los famosos. Ya hay varios nombres en la placa de nominación; algunos están por votación del público y otros fueron elegidos por los mismos compañeros. Como es costumbre, este domingo otro famoso tendrá que despedirse de la competencia. El pasado 23 de febrero salió La Jesuu y dejó nominado a Coco.

¿Qué pasó con Yaya Muñoz y Melissa Gate?

A lo largo de la semana, los famosos deben enfrentarse a diferentes actividades y dinámicas propuestas por ‘El Jefe’. Una de ellas son las llamadas al teléfono, cada vez que suena alguien debe contestar; en algunos casos obtienen algún castigo y, en otros, beneficios.

Recientemente, Melissa Gate fue la primera en contestarlo, llevándose la autoridad para sacar a alguien de la placa y, en su lugar, poner a otro de sus compañeros. Cuando llegó la hora de definir, sorprendió al mencionar a Yaya Muñoz.

“La nominación de Emiro fue muy injusta, entonces voy a sacar a Emiro de la placa y meto a Yaya”, le dijo a ‘El Jefe’.

Melissa: La nominacion de emiro fue muy injusta, por eso sacó a Emiro y meto a Yaya



Yaya esta atacadisima JAJAJJAJAJAJAA #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/ZNqfe3nVPe — Anxiety (@andrescaceress1) February 28, 2025

Su decisión hizo que Muñoz enfureciera. “¡Oh qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía, eres tan falsa querida que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba por eso me vestí así”, le dijo mientras caminaba detrás de ella.

“Cambié de opinión”, le contestó Melissa. Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes para Dahian, como es su nombre de pila, quien continuó gritándole fuertes palabras a su compañera.

“Falsa, mala amiga, te confié tres cosas”, insistió. Por su parte, Melissa, quien se mostró calmada ante la situación, le contestó: “pregúntale a la gente, pregúntale a Colombia”. En ese momento, Yina Calderón intervino y dijo: “es que a ella le gusta José y quiere que Yaya se vaya, ahí se la boto”.

La discusión no terminó ahí. Una vez más, Yaya se hizo frente a Melissa y le reclamó su decisión, pues, en algún momento, creyó que eran amigas. “Colombia sabe que desde que llegué acá quise ser bien con usted, pero usted fue falsa conmigo, desleal. Yo me preparé para este momento, tenía las palabras preparadas, me encanta que se quede calladita. Lástima que eso no lo decide ella, eso lo decide Colombia”.

Al final, Melissa agregó: “estás haciendo el ridículo, te debería dar vergüenza”.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la discusión de las participantes: “la voz de yaya me irrita espero que se vaya el domingo”, “qué pereza que se tome todo tan personal, creo que todavía no sabe que es un juego”, “qué pereza esa Dahian Lorena”, “lo que hizo fue el oso”, “Yaya es insoportable”, “si Yaya supiera que las personas afuera no piensan igual que ella y ella solita viviendo en una burbuja”.