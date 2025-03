Yaya Muñoz eliminada de ‘La casa de los famosos’. Así reaccionaron sus compañeros

Tras la salida de La Jesuu, la semana pasada, el ambiente en La casa de los famosos se tornó más tenso. La creadora de contenido hizo fuertes acusaciones contra Yaya Muñoz, tildándola de “falsa” e “hipócrita”. Esos comentarios pusieron en duda la lealtad de la presentadora.

En la placa de nominados estaban: Coco, La Abuela, Yina Calderón, La Toxi Costeña, Karina García y Yaya Muñoz. El público eligió al actor de Oki Doki como el primer salvado con el 24,56%; sin embargo, la expresentadora de La Kalle ocupó el último lugar, con el 12,57%.

Entre lágrimas, Yaya Muñoz se despidió de ‘La casa de los famosos’

La también modelo se mostró afectada tras conocer la decisión final del público. “Lo presentía desde esta mañana. No fue la misma sensación de hace ocho días que también estuve aquí. Estoy parada por alguien que me puso de una mala fe; sin embargo, sí quiero salir a ver qué es lo que está pasando porque hubo una compañera que me dejó en tela de juicio con mis amigos aquí adentro. De alguna manera esto me hace sentir tranquila porque podré salir a ver qué es lo que pasó”, dijo.

Antes de abandonar el set del programa, dejó nominada a Norma Nivia: “no es una persona que muestra su cara y hay algo con lo que yo no puedo, me enerva y me da de todo es ver ese tipo de personas que muestran cosas bonitas y aparentemente son lindas personas, cuando sé que no”.

Reacción de José Rodríguez y Emiro Navarro a la salida de Yaya Muñoz

Cuando Karina García volvió a la casa, Emiro Navarro rompió en llanto. Inmediatamente, el creador de contenido fue a abrazar a José Rodríguez, quien había iniciado una relación con Yaya dentro de la competencia. Ambos participantes no pudieron ocultar su tristeza con la eliminación.

Yina Calderón, Karina García, la Toxi Costeña y La Abuela, se unieron a ellos para apoyarlos en ese momento de tristeza. “Esa pelada nunca dijo nada malo de ti, Emiro, de nadie, incluso para hablar de las que le caían mal era prevenida”.

Karina García, dijo: “a mí me va a hacer demasiada falta esa niña”.

En redes sociales, los internautas también han dejado mensajes con opiniones divididas. Algunos se alegraron por la salida de la presentadora, mientras que otros han lamentado la decisión del público.

“Emiro no se quiso alejar y tocó sacarla”, “qué felicidad que se haya ido”, “hace rato Colombia no estaba tan unida como hoy”, “no dejó a Melissa porque sabe perfectamente que iba a perder el tiempo”, “eso pasa cuando se quiere pasar por encima de los demás”, “ella juraba que el público la quería”, “a ella se le olvida que la gente de Colombia decidió sacarla de ahí”, “por fin sacamos a la más payasa de esa casa”.