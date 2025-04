Memo Orozco reveló a Vea detalles del accidente que sufrió: “ fue bastante duro”

En las últimas horas, Guillermo Orozco, mejor conocido como Memo Orozco’, recordado por ser el presentador de Sábados Felicitos, preocupó a sus seguidores al publicar un video contando que tenía que ser intervenido quirúrgicamente, tras sufrir un fuerte accidente en Barranquilla, ciudad en la que reside junto a su familia.

¿Qué le pasó a Memo Orozco?

Vea se comunicó con el también empresario, quien compartió los detalles de lo ocurrido el pasado viernes 4 de abril por la zona de Barranquillita, en ‘La arenosa’. “Fue en moto, una caída, un accidente por la arena de la calle, fue bastante duro, caí sobre el hombro izquierdo, entonces me fracturé la cabeza del húmero, adicionalmente también un poco la cadera, tuve como tres fracturas”, dijo en diálogo con este medio.

El presentador de ‘Sábados Felicitos’ fue sometido a una cirugía, luego de sufrir un accidente que le dejó tres fracturas. Fotografía por: Cortesía del artista

El impacto fue tan fuerte que el conferencista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Le instalaron una platina y tornillos para estabilizar los huesos afectados. Sin embargo, el procedimiento no se pudo realizar de inmediato: “Me tocó esperar tres días a que llegaran los materiales para la placa que me tenían que poner y ya soy todo un hombre de pico y placa”, aseguró, pocas horas después del procedimiento quirúrgico.

Más allá del dolor físico, uno de los aspectos más inquietantes para el presentador fue la pérdida parcial de memoria sobre el accidente. “Lo más importante es que no me recuerdo todo, porque si lo recordara todo daría más pánico. Quedé como aturdido, mi esposa llegó como 40 minutos después y todavía estaba como en las nubes, viendo estrellas. Fue una caída, donde el dolor fue impresionante, cuando estaba en la clínica me desmayé dos veces del dolor y pensaba que era solamente que me había dislocado el hombro, pero fue fractura”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Memo Orozco se recupera de su cirugía

Por ahora, Orozco se encuentra en un hospital de Barranquilla recuperándose con un tratamiento para el dolor. “Tengo una brecha un poco larga, pero lo más importante es que todo haya salido bien”.

Pese a lo ocurrido, Memo no detendrá su agenda de compromisos. “no hay tiempo de descansar, tenemos muchos eventos, circoconciertos para niños, cosas por el estilo, conferencias motivacionales. Hay que meterle ganas, entre uno más se meta a la cama, más se enferma”.

Con la actitud positiva que lo caracteriza, agradeció a todos quienes han enviado mensajes de apoyo: “gracias por las oraciones de todo el mundo. Toda cosa mala tiene algo bueno”.