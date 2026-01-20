Michelle Char: padres, cuántos años tiene, y más de la reina del Carnaval de Barranquilla

En agosto del año pasado, el alcalde de Barranquilla dio a conocer en sus redes sociales que Michelle Char Fernández era la nueva anfitriona del Carnaval. La joven, que ya comenzó la etapa preliminar de la fiesta del 2026, no es un figura nueva para los barranquilleros.

Michelle, de 23 años, tiene una destacada trayectoria en las redes sociales y por su contenido se ha ganado la simpatía de sus coterráneos. Viene de una dinastía donde varias integrantes de su familia han sido soberanas como Laura Char Carson, reina en 1989; Andrea Jaramillo Char en 2012 y Victoria Char en 2022, en el Carnaval de los Niños.

La reina, que desde que fue anunciada se ha salido del protocolo tradicional de soberana y se ha mostrado muy espontánea, ha calado en el gusto de sus paisanos. Anteriormente, hizo parte de las comparsas La Revoltosa y Fuerza Negra. Con la última obtuvo en dos oportunidades el ‘Congo de oro’, distinción máxima de la fiesta.

Michelle se preparó en la escuela de Julie de Donado e hizo parte del Ballet de Barranquilla por una década.

En 2018 fue capitana juvenil del Country Club y ha sido parte de varios grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina.

¿Quiénes son los padres de la reina del Carnaval de Barranquilla?

La soberana es graduada de diseño de interiores y producto en la Nuova Accadmia di Belle Arti de Milán, Italia, y actualmente es cabeza de dos emprendimientos relacionados con este renglón. Es la reina número 90 de la tradicional fiesta.

Sobre sus padres se sabe que son Miguel Char y Rocío Fernández. Miguel Char es una figura destacada en departamento y hace parte de los ejecutivos de las emisoras Olímpica. Es primo del alcalde Alejandro Char.

La madre de Michelle, por su parte, ha sido muy activa en las actividades culturales de la ciudad.

El Carnaval de Barranquilla 2026 se realizará entre el 14 al 17 de febrero.

