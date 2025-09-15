Fito Páez regresa a Colombia. Ciudades, fechas y boletas de sus conciertos

Este lunes 19 de enero se confirmó que el cantautor argentino Fito Páez estará en Colombia con su gira ‘sale el sol’.

Según la información que ha trascendido, el intérprete de éxitos como ‘El Amor después del amor’, ’11 y 6’, ‘Al lado del camino’, ‘Circo Beat’ y ‘Ciudad de pobres corazones’, entre otros, estará en cuatro ciudades colombianas.

Fito comenzará su recorrido por Colombia el 5 de junio en la Plaza de Toros de Manizales; el 6 estará en Cali, en la Arena Cañaveralejo, mientras que el 9 de ese mismo mes, estará en el Centro de eventos de La Macarena de Medellín. Su última presentación en el país será el 12 en el mítico Movistar Arena de Bogotá.

La última vez que Fito Páez estuvo en el país fue en el Festival Cordillera en el 2025 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.

Cómo obtener boletas para conciertos de Fito Páez

La Preventa de boleta para el concierto de Bogotá será para Clientes AVAL e iniciará el miércoles 21 de enero a las 9:00 a. m.

Sobre la Venta General se confirmó que estará disponible a partir del viernes 23 de enero a las 9:00 a. m. para todos los medios de pago.

Fito Páez, ícono del rock en español latinoamericano

Fito Páez es uno de los intérpretes y compositores más emblemáticos del rock en español latinoamericano. El artista nacido en Rosario, Argentina, fue bautizado como Rodolfo Páez y nació el 13 de marzo de 1963.

El cantante heredó la sensibilidad artística de su madre, que era pianista. Su papá falleció cuando él era un bebé.

Páez también ha escrito libros que en su mayoría son relatos de su vida. El más reciente fue su autobiografía ‘Infancia & Juventud’.

En su carrera discográfica de más de 40 años ha grabado 28 álbumes de estudio, 1 maxisencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios y destacadas colaboraciones.

