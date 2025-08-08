Michelle Rouillard: edad, estatura y más de la participante de MasterChef Celebrity

En cada temporada de MasterChef Celebrity ha habido participantes que generan más polémica que otros. Entre los más recordados están Carla Giraldo, Viña Machado, Cony Camelo o Franko Bonilla, quienes, en varias oportunidades, protagonizaron discusiones con sus compañeros.

En esta edición, es Michelle Rouillard, quien, según los televidentes e internautas, ha tenido varias diferencias con los demás cocineros; incluso, ha estado en desacuerdos con los chefs.

En redes sociales los internautas han comentado al respecto: “Michelle Rouillard es de esos personajes en cocina que cuando se bloquean, no ayudan y sí se estresan y que uno NO se quiere encontrar nunca“; ”Ya la edición nos va marcando la villana de la temporada y debe ser Michelle Rouillard, qué bendita actitud tan horrible y no de hoy".

Sobre los roces que ha tenido, en una oportunidad la modelo dijo: “la verdad es que me cuesta abrirme. Y no es por frialdad, ni por orgullo. Es que he aprendido que no todo el mundo merece conocer lo que hay dentro. No vine a fingir calma donde no la siento, ni a maquillar mis emociones para caer bien. Estoy aprendiendo mientras vivo la experiencia”.

Michelle Rouillard y Luly Bossa en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Fotografía por: Canal RCN

¿Cuántos años tiene Michelle Rouillard y cuál es su estatura?

Su participación en el reality culinario ha despertado el interés de algunos seguidores por conocer algunos detalles de su vida personal y profesional. Michelle nació en Popayán el 28 de octubre de 1986. Actualmente tiene 38 años.

La actriz de Tu voz estéreo estudió Negocios Internacionales en la Universidad Concordia, en Canadá, antes de participar en el concurso de belleza nacional. Su victoria como Señorita Colombia en 2008 la llevó a la fama, y luego tuvo el honor de representar a su país en Miss Universo 2009. Durante ese tiempo, trabajó como modelo y también se aventuró en la televisión como presentadora y actriz, ganándose el cariño del público.

De acuerdo con información recopilada por internet, la participante de MasterChef Celebrity mide 1,73 metros. A pesar de que su carrera en los medios ha sido exitosa, Michelle siempre sintió una profunda conexión con los temas místicos, la astrología védica y el desarrollo personal. Según sus propias palabras, vivió un despertar espiritual que la impulsó a explorar diversas tradiciones esotéricas, como la meditación y la canalización de energías. Con el tiempo, Rouillard fue fortaleciendo su nueva vocación como guía espiritual y terapeuta energética, ofreciendo consultas privadas, talleres y contenido en redes sociales centrado en el bienestar integral, la conciencia del ser y la conexión con el universo.