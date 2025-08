La promesa que Andrea Guzmán no pudo cumplir tras ser eliminada de MasterChef

El reciente capítulo de MasterChef Celebrity dejó una nueva eliminada: Andrea Guzmán no convenció a los jurados con su plato, pues cometió el error de presentar el pollo crudo. Tras su salida de la competencia, la actriz de Rigo habló con Vea sobre su paso por la cocina más famosa.

“Fue una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje, difícil también, de momentos muy duros. Pero sobre todo mucho aprendizaje en muchos sentidos, tanto a nivel culinario como a nivel personal".

¿Qué te pasó con el pollo?

“La verdad todavía no he podido entender qué fue lo que pasó, porque esa es una receta que yo ya había hecho varias veces, la hice precisamente la noche anterior para ensayar el plato. Yo pensé que el pollo me iba a quedar seco porque lo cociné más de la cuenta, lo dejé en el horno mucho tiempo, lo metí en la salsa un montón y fue una sorpresa verlo tan crudo. Entonces yo en este momento no entiendo por qué quedó así, porque ya lo había hecho muchas veces, hice exactamente lo mismo, es más, lo dejé más tiempo del que normalmente lo dejo cuando lo cocino. Vamos a darle una razón mística a la cosa y es que tenía que salir de la competencia, porque no tengo una razón concreta del error que yo pude haber cometido para que el pollo quedara así”.

¿Qué te dejó tu paso por la cocina de ‘MasterChef Celebrity’?

“Yo creo que una de las cosas más lindas que me deja es el haber compartido con gente tan linda. Realmente todos los participantes, los chefs, Claudia, son personas maravillosas, con ninguno tuve nunca ningún roce más allá del juego. Obviamente cuando uno está jugando es como los niños, uno a veces pelea o se grita o se molesta porque el trabajo en equipo no funcionó como uno esperaba, pero fuera de ese momento de juego, yo con todos tengo una relación fantástica, con ninguno tuve ningún roce de ningún tipo. A todos los quiero mucho, todos se quedaron en mi corazón y eso para mí es lo más valioso de la experiencia. Allá quedan mis compañeros y también quiero que los cuiden porque de verdad todas las personas que están allá adentro son súper chéveres y a veces nos dan muy duro a los que estamos participando, sobre todo en redes sociales siento que se les va un poquito la mano con los comentarios y nosotros somos humanos y nos duelen a veces unos comentarios que no son tan chéveres y yo de verdad les digo, no hay ningún participante que no sea un buen ser humano en MasterChef”.

Hoy Sandra Reyes cumple 8 meses de fallecida, querías cocinarle pero no se pudo...

“Todavía me cuesta pensar que no está. A veces me despierto y caigo en cuenta que Sandrita ya no está con nosotros y no lo puedo creer, me cuesta muchísimo. Esa, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me quedó pendiente en Masterchef. Yo siempre quise hacer un plato para dedicárselo a ella. Siempre decía el próximo plato, si la vida me da la oportunidad, lo voy a hacer y quiero dedicárselo a Sandra. No pude hacerlo porque salí antes de lo que creía, pero Sandra para mí siempre será una mujer que me dejó mucho aprendizaje, mucho cariño. Fue una mujer muy amorosa, muy llena de luz, me duele todavía, todavía no asimilo que no está. El tiempo empieza a transformar esos dolores en un recuerdo y en un cariño, desde otro lugar uno lo empieza a vivir, pero siempre duele pensar que se fue muy rápido y que todavía podría estar con nosotros, pero ya hay que empezar a asumir su partida desde otro lugar”.

¿Cómo la recuerdas?

“Yo a Sandra de verdad la recuerdo muchísimo y seguramente ese plato que no se lo pude hacer en MasterChef se lo voy a hacer en mi intimidad, voy a hacer un postre, algo de chocolate, porque las dos, cuando estábamos en Rigo, a veces nos sentábamos y nos gustaba tomarnos un cafecito con un chocolate, en algún momento me tomaré ese café, me haré un postre de chocolate y brindaré en su honor".

¿Cuáles son tus proyectos tras tu salida de ‘MasterChef Celebrity’?

“Mi hermana Sandra creó Cabaret hace muchos años, ella ahorita está viviendo en España, pero sigue al frente de este proyecto tan lindo. Con mi hermano Felipe que quedó al frente de Cabaret, estamos inaugurando la nueva sede que está ubicada ahora en Chapinero, es una sala mucho más grande y bonita, y estamos con una obra que se llama Historias de la salsa, donde yo soy la presentadora de estos grandes números de la salsa, y ahí mismo se creó un espacio muy bonito y muy especial, donde tengo montada mi exposición como artista plástica, que es una faceta que tengo hace 20 años y que mucha gente no conoce, la vida me dijo: ‘Bueno, comparta también esa faceta con la gente que va a verla en teatro’. Puedo mostrar todos mis cuadros a la entrada del Cabaret y después pueden subir a verme cantando, bailando y contándoles una historia deliciosa sobre la salsa.

Ha sido tan bonito porque realmente yo lo empecé a hacer como una búsqueda mía personal, nunca con la pretensión de decir ‘Ay, soy artista’. Hace 20 años empecé a hacerlo como una necesidad de creación y poco a poco se fue dando y entonces, de un momento a otro, me di cuenta que tenía un montón de obras y alguien me dijo: ‘Tienes que empezar a creerte que eres artista, esto no es un hobby porque tienes más de 40 obras hechas y chévere que las compartas’, entonces dije, ‘Sí, ¿por qué no?’ Yo no pinto, lo que hago son intervenciones sobre imágenes icónicas y lo que hago es que los intervengo con diferentes materiales, lentejuelas, canutillos, plumas, pinturas, piedras y les doy una nueva vida a esa imagen. Es otra faceta mía que qué rico poderla compartir con la gente”.