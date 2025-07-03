Michelle Rouillard se refirió a sus compañeros de ‘MasterChef’: “Hay hipócritas”

El pasado viernes, Mario Alberto Yepes fue eliminado de MasterChef Celebrity. La changua que presentó el exjugador de la Selección Colombia no fue del total agrado de los chefs, por lo que terminó quedando por fuera de la competencia.

“Me emocionan mucho las palabras de todos. Me empezó a gustar la cocina y aprender, aunque me costó. Valoro mucho la labor de los chefs y de mis compañeros. Aquí toda la gente se volvió una familia para mí”, dijo antes de salir de la cocina.

Sin embargo, en redes sociales se creó una polémica, pues muchos internautas aseguraron que Yepes no debió salir de MasterChef, sino que, en su lugar, debió haber sido Michelle Rouillard, quien, aparentemente tuvo más comentarios negativos por parte de los chefs Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Qué dijo Michelle Rouillard?

Entre los comentarios que le han dejado en redes a la actriz, se lee: “segunda vez que salvan a Michelle en un reto que no cumple”, “Siento que hay un trasfondo aquí”, “cuántas vidas tiene Michelle, totalmente injusto”, “debió salir Michelle”, “muy injusto”.

Tras recibir esos mensajes, la exreina no dudó en reaccionar en sus redes sociales: “el hate me recuerda mucho a esas series o películas de zombies: todos repitiendo lo mismo, sin pensar, como un ejército que no sabe cuándo detenerse. Es un virus que se expande e infecta a las personas, súper rápido y es altamente contagioso. Después, se vuelve una multitud que no se detiene a pensar ni a ser consciente de lo que está pasando; simplemente avanzan, devorando todo a su paso”, se lee en un post.

Además, a través de sus redes sociales hizo una ronda de preguntas para resolver las dudas de sus seguidores: Uno de ellos escribió: “era changua de Yepes, debiste irte”. La actriz fue enfática en aclarar: “aclaremos algo: que a Yepes lo quieran por ser un futbolista muy reconocido no significa que tengan que invadir mi espacio con comentarios de odio. Al final, quienes deciden quién se queda o se va son los chefs”.

Otro de los comentarios que llamó la atención de la actriz fue uno que dice: “la que hace las cosas bien y de corazón siempre le ganará a los hipócritas aun cuando pierda”.

Sobre eso, respondió: “Es cierto que en MasterChef hay personas hipócritas, de doble cara y eso uno lo nota cuando ve el programa. Al final cada quien decide cómo jugar y con qué cara quedarse”.