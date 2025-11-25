Michelle Rouillard sobre ‘MasterChef’: “No estaba buscando caerle bien a todo el mundo”

Michelle Rouillard fue una de las participantes más comentadas de esta temporada de MasterChef Celebrity. La actriz y exreina de belleza llegó al top 5, pero en el capítulo del pasado domingo fue eliminada luego de enfrentarse a Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabido y Valentina Taguado en el último reto antes de la final que se llevará a cabo esta noche por el Canal RCN.

Así fue la participación de Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’

Vea dialogó con la actriz sobre su paso por el reality culinario. “Fue una experiencia absolutamente enriquecedora desde muchos puntos de vista. Realmente lo volvería a hacer, no cambiaría nada de lo que pasó. Creo que fue una experiencia transformadora, en la que aprendí mucho, no solamente de cocina, me di a conocer desde otro lugar. Creo que la gente me conoció mucho en MasterChef, tanto lo bueno como lo malo, como lo feo, como lo bonito“, dijo.

Aunque estuvo a punto de llegar a la final, Michelle asegura que salió tranquila de la competencia, entendiendo que hizo un buen trabajo: “Una de las cosas maravillosas que me ha pasado es recibir precisamente el cariño de mucha gente. Uno se puede quedar pensando que por este poquitico casi entro a la final y quedarse viendo tal vez el vaso medio vacío y no medio lleno. Yo creo que mi participación en MasterChef fue muy chévere, desde el inicio que empecé tan estresada, desde que al principio me iba tan mal en la mayoría de los retos y yo creo que la gente vio un proceso tanto en la parte emocional como en la parte de conocimiento de cocina. Creo que mi proceso ahí fue muy bueno. No llegué a la final, eso es asunto aparte, sí faltó un poquito, pero de todas maneras creo que no puedo desmeritar todos los momentos en los que sí me fue muy bien”.

Las diferencias de Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’

En algunos capítulos, especialmente cuando se trató de retos por equipos o en parejas, Michelle tuvo algunos desencuentros con varias de sus compañeras, entre ellas Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Luly Bossa. No obstante, la actriz aclaró en la charla con este medio que esas diferencias se quedaron en el juego:

“Yo sabía que había ciertas enemistades, pero a mí me resbalaba. Cuando tú le caes mal a alguien, es problema de la otra persona. Yo siempre iba muy enfocada en querer mejorar, en querer aprender. La competencia más que con los demás era como conmigo misma. Estas personas que al principio yo les caía mal, hoy en día nos caemos súper bien, fue parte del proceso de MasterChef y creo que ese cambio, también fue muy bonito“, dijo.

Afirmó también que, aunque en un principio la gente tuvo una imagen negativa suya, a medida de cada capítulo la fueron conocieron como verdaderamente es: “Si bien no estaba buscando caerle bien a todo el mundo, creo que se fue dando por añadidura, porque creo que a la larga también las otras concursantes se dieron la oportunidad de conocerme realmente y se dieron cuenta que yo no soy ninguna bruja, mala o perversa, y así mismo le pasó a los televidentes, al principio pensaban que yo era la villana del asunto y con el tiempo me fueron descubriendo también en mis otras versiones. Yo estoy muy a gusto con la participación que tuve y con la respuesta que he tenido también del del público y de las demás concursantes”.

Michell Rouillard cuenta qué hará ahora tras salir eliminada de ‘MasterChef’

Su participación en la décima temporada del reality abrió las puertas para nuevos proyectos en los que actualmente trabaja. La exreina asegura que está feliz por el momento de su vida en el que se encuentra: “Todo ha sido ganancia. Estoy trabajando en un proyecto, quiero montar un restaurante, sigo cocinando. Para los que me quieren seguir en redes sociales, estoy montando muchas recetas, generalmente dos a la semana. Sigo en mi proceso de aprender, no terminó con MasterChef, sino que he seguido aprendiendo más recetas, he seguido metiéndome en la cocina, tanto que ahorita quiero montar un restaurante mío”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es el novio de Michelle Rouillard?

Tras su salida de la competencia, Michelle se ha mostrado enamorada a través de sus redes sociales. De hecho, el proyecto de su restaurante lo está trabajando junto a Jacobo Bonilla, su novio. “Ando contenta, ando emparejada precisamente con un chef. La cosa va muy bien, muchas buenas cosas han pasado a raíz de MasterChef. Entonces ha sido ha sido todo ganancia. Él cocina delicioso, le aprendo un montón. Ya llevamos en serio 4 meses, poquito, pero muy bien”, contó.