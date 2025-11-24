Yuri Vargas habla de su faceta como productora: “Un intérprete tiene que hacer de todo”

Con más de 20 años de trayectoria, Yuri Vargas se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de la televisión y el cine colombianos. La nacida en Medellín se mudó a Bogotá desde muy joven para seguir un sueño, que comenzó en el teatro y que rápidamente la llevó a la pantalla chica y el séptimo arte. Sus comienzos en el medio no fueron fáciles, sin embargo, su perseverancia rindió frutos cuando Caracol Televisión le abrió las puertas. Con su primer papel, en “La saga: negocio de familia”, donde interpretó a una bailarina del Bar de los Manrique, ganó sus primeros COP 100.000 como actriz.

Desde entonces, con su disciplina y talento actoral, la paisa de 37 años ha forjado un camino que la llevó a participar en otras producciones, como “Lady, la vendedora de rosas”, “Las hermanitas Calle”, “Amar y vivir”, “Arelys Henao: canto para no llorar”, “El señor de los cielos”, “Darío Gómez: el rey del despecho”, entre otras. Al mismo tiempo, Yuri ha mantenido una carrera cinematográfica activa en películas como “Estrategia de venganza”, “El actor, el director y la guionista”, “Del otro lado del jardín”, “Vampiras: The Brides” y “Estimados señores”, mostrando su versatilidad para moverse entre el drama, la comedia y los personajes más sensibles.

Yuri Vargas revela los desafíos de su carrera

Hoy, además de ser una actriz activa en televisión, cine y plataformas digitales, es parte de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, un honor que recibe con gran agradecimiento. “Significa algo importante en este momento de mi carrera”, dijo. Convencida del potencial del cine colombiano, Yuri celebra con entusiasmo el récord que el país logró durante este año: “Creo que tener 70 películas al año en nuestra industria también significa mucho, creo que cada vez estamos mucho mejor con nuestra industria”.

Para la actriz, el momento que vive la industria cinematográfica colombiana es un motivo para celebrar, aunque también cree que todavía hay mucho por hacer. “Es un récord 70 películas al año, tenemos que llegar a 100, tenemos que seguir creyendo en nuestras historias, en las ideas, en las interpretaciones, en buenos directores, y pienso que seguir creyendo en nuestra industria es lo que nos queda”.

Aunque la profesión le ha dejado muchas satisfacciones, la actriz es consciente de todos los retos que conlleva su carrera. Reconoce que la actuación implica largas horas de trabajo y requiere mucha dedicación, pero resalta que ningún obstáculo profesional puede superar la motivación de alguien decidido a alcanzar sus objetivos.

“Todos tenemos dificultades en nuestros trabajos. Para mí, actuar es como un médico que va al consultorio, o sea, nosotros trabajamos 12 horas diarias. Siento que las complicaciones son más de tiempo, de entrega, de disciplina, pero las ganas de cumplir el sueño siempre van a poder mucho más que eso”, agregó la actriz.

Así comenzó Yuri Vargas en la producción

Uno de los cambios más importantes en la carrera de Vargas ha sido su papel como productora. Junto a Jim Muñoz, su novio, fundó Lago Films, una productora que surgió de su deseo de contar historias diferentes, explorar personajes que la sacan de su zona de confort y asumir riesgos en su trayectoria profesional. “Este año ha sido muy positivo. Entre los dos venimos trabajando varios largometrajes, y nos hace muy feliz porque vamos paso a paso, pero firmes”.

En este rol descubrió una nueva pasión. Como productora ha tomado las riendas de diversas responsabilidades, desde buscar financiación hasta abrir puertas para nuevos talentos. Yuri entendió que su productora no solo debe ser un espacio para hacer realidad sus propios proyectos, sino también convertirse en una plataforma que impulse los sueños de otros creadores. “Esta faceta de productora inicia con las ganas de querer contar proyectos, de querer interpretar otro tipo de personajes y también de arriesgarme en mi carrera. Igual me gusta mucho el detrás de cámaras, la producción en campo me fascina, me tiene loca, y estoy muy feliz, porque el estar detrás me ha dado la posibilidad de buscar dinero para los proyectos, abrir puertas, creer en los sueños no solo míos, sino en las ideas y los proyectos de otras personas, trabajar todos en conjunto. Creo que ese es el ideal de nosotros, no es solo cumplir nuestros sueños individuales que tenemos los dos, sino también un sueño colectivo de otros y de crear al pie del cañón con todos trabajando fuertemente para poder hacer los proyectos audiovisuales y poderlos ver realizados ahí, en pantalla”.

El cortometraje “El tiempo que guardamos”, con las actuaciones de Viña Machado y Luis Eduardo Arango, es un ejemplo del compromiso actual de la paisa en el cine. Este proyecto ha pasado por varios festivales internacionales, donde recibió premios que respaldan la visión de Vargas acerca de la producción independiente. En cuanto a los retos de la producción, es muy clara: “Producir es duro, nadie dijo que es fácil, pero es sabroso y me encanta”.

Cuando se dedica a producir, se entrega por completo a esa tarea, manteniéndola separada de su trabajo como actriz para poder dar lo mejor de sí en cada faceta. Aunque no descarta la posibilidad de actuar en sus propias producciones, pero en este momento prefiere mantener ambas cosas bien diferenciadas. “Ahorita quiero más los proyectos que vaya a producir, solo producir, no quiero actuar. Cuando produzca lo quiero hacer de lleno y cuando voy a actuar lo actúo, o cuando quiera actuar algún personaje de los que vaya a producir, pues me organizaré bastante, pero por ahora quiero algo así”, afirmó.

Actualmente Vargas se encuentra sumergida en el rodaje de “En qué lío me metí”, una serie de Caracol para Netflix bajo la dirección de Rodrigo Triana, donde comparte el rol protagónico con Sebastián Carvajal. La actriz describe esta comedia negra como un proyecto que la ha desafiado de manera profunda, exigiendo su total concentración en cada escena. Su filosofía profesional es bastante clara: no quiere limitarse a un solo tipo de papel. “Siempre le digo a mi mánager, ‘quiero hacer de todo’, no solo quiero protagonizar, yo quiero hacer reparto, antagónica, a mí me gusta el drama, la comedia, me gusta todo. Creo que al final un intérprete tiene que hacer de todo”, asegura.