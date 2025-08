Mick Jagger, de 82 años, quiere tener más hijos: “si el destino lo permite”

Mick Jagger es una de las figuras más icónicas del rock desde los años 60 y como vocalista de The Rolling Stones, lanzó álbumes como “Let It Bleed”, “Sticky Fingers”, “Exile on Main St.” y “Some Girls”. Jagger no solo fue la cara visible de la banda, sino que también desempeñó un papel fundamental como compositor junto a Richards.

Vida personal de Mick Jagger: hijos, parejas y más

Así como su carrera musical, su vida personal también ha sido muy comentada a nivel mundial. ha mantenido relaciones con algunas de las mujeres más conocidas del mundo del espectáculo, dejando tras de sí una estela de romances, hijos y controversias.

Uno de sus primeros amores fue Marsha Hunt, una cantante y actriz afroamericana con quien tuvo a su primera hija, Karis, en 1970. Poco después, en 1971, se casó con la modelo nicaragüense Bianca Pérez-Mora Macias, conocida como Bianca Jagger, con quien tuvo a su hija Jade. Su matrimonio fue breve: se separaron en 1978 tras rumores de infidelidades.

A finales de los 70, Jagger inició una larga relación con la modelo Jerry Hall, con quien nunca se casó legalmente (su ceremonia en Bali no tuvo validez legal en Reino Unido), pero compartió más de dos décadas y cuatro hijos: Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel. La pareja se separó en 1999 cuando Hall descubrió que Jagger había tenido un hijo con la modelo brasileña Luciana Gimenez, llamado Lucas.

Años más tardes, Jagger sorprendió nuevamente al convertirse en padre en 2016 junto a la bailarina Melanie Hamrick, con quien tuvo a su hijo más joven, Deveraux, cuando él tenía 73 años. En total, Mick Jagger tiene ocho hijos con cinco mujeres distintas, además de varios nietos y bisnietos. A lo largo de su vida, ha sido vinculado románticamente con decenas de mujeres, entre ellas Carla Bruni, Angelina Jolie y Sophie Dahl.

Mick Jagger: el vocalista de The Rolling Stones recibió en 2002 el título de “Knight Bachelor”. Fotografía por: CLEMENS BILAN

¿Mick Jagger quiere más hijos?

El pasado 26 de julio, el artista británico cumplió 82 años y los celebró junto a su familia. Melanie Hamrick, su actual pareja, le organizó una ceremonia íntima a la que también asistieron Jerry Hall y Luciana Mordad, exnovias del artista.

Una fuente cercana al cantante le habría contado a ‘Daily Mail’ que Jagger y su novia hablaron de “la posibilidad de tener otro bebé… si el destino lo permite" Asimismo, esa misma fuente señaló que la pareja estaría en su mejor momento: “Con personas de la edad de Mick, la capacidad para ser infiel disminuye con rapidez, por eso figuras como Rod Stewart, Mick Jagger y Ronnie Wood están entrando en una etapa de vida más tranquila. En el caso de Melanie, ella sabe adaptarse a sus deseos y ha sido la pareja más inteligente que ha tenido”.