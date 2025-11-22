Miguel Ayala reaparece en concierto tras secuestro: “Volviendo a cantarles”

Miguel Ayala vivió una de las experiencias más duras de su vida cuando, después de dar un concierto en el corregimiento de Huisitó, en el municipio El Tambo, Cauca, se dirigía por carretera a Cali para tomar un vuelo a Bogotá y fue interceptado, junto a su mánager, por hombres que lo secuestraron y lo mantuvieron varios días en cautiverio.

El cantante, hijo del intérprete de música popular Giovanny Ayala, y su representante, estuvieron secuestrados desde el domingo 16 de noviembre y sus captores pedían una millonaria suma por su liberación.

Fueron dos semanas de horror que padeció el artista y detalló en entrevistas posteriores.

Gracias a la investigación y operativos de los efectivos del Gaula y del Comando Jungla de la Policía Nacional de Colombia, se produjo la liberación que causó júbilo en la familia Ayala y en los seguidores del artista. ejecutaron la operación que permitió la liberación y el retorno a la vida pública del cantante. “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás”, dijo Miguel, de 20 años, tras ser liberado.

Miguel y Giovanny Ayala cantaron juntos en Ibagué

Ahora el joven cantante ha procurado retomar su normalidad y este fin de semana sorprendió en tarima al hacer parte de un concierto, junto a su padre, Giovanny. Fue en Ibagué en el evento de inauguración del alumbrado navideño de la ciudad que los dos subieron a la tarima, visiblemente emocionados.

Padre e hijo cantaron temas icónicos como Llorar, El primer tonto, Confieso y No te pido nada más.

Miguel plasmó instantes de su regreso a la tarima en sus redes sociales donde publicó. “Volviendo a cantarles con todo el cariño, gracias a todas las personas, por tanto amor“. La frase la acompañó con imágenes del show junto a su padre y la canción en la que evidencia que agradece a la Virgen de Guadalupe su regreso. Adicionalmente escribió: “gracias papá, lo amo”

