⁠Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, se pronunció en redes: “Necesito un tiempo”

El 18 de noviembre se confirmó que el cantante Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y Nicolás Pantoja, su mánager, fueron secuestrados en una carretera del Cauca. Desde entonces, las autoridades comenzaron la búsqueda, hasta que, finalmente, el pasado 2 de diciembre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó ambos artistas habían sido rescatados por el Gaula.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, dijo el ministro en una llamada con el intérprete de De rodillas te pido.

Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia que muestra a Miguel Ayala (d), hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala junto a su mánager, Nicolás Pantoja (i) en su lugar de cautiverio en zona rural del departamento del Cauca (Colombia). Fotografía por: Policía Nacional de Colombia

¿Qué dijo Miguel Ayala de su secuestro?

Una vez se reencontró con sus familiares, amigos y las autoridades competentes, Miguel brindó unas declaraciones: “Nos tenían hace más o menos un mes y nos estaban investigando a todos. Iban por nosotros. No se veía absolutamente nada. Todo era oscuro. No se lo deseo a nadie. Los primeros días fueron los más aterradores. Pensamos que en algún momento nos iban a hacer algo por la distancia y lo lejos que caminamos”.

Después de dos días de su rescate, el artista hizo una publicación en sus redes sociales agradeciendo no solo a las autoridades, sino a todos los que, durante esos 14 días, estuvieron al tanto de su caso.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvo presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras. Y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás. Mi gratitud eterna con la Policía Nacional, el Gaula y el Comando Jungla que nunca se rindieron y trabajaron sin descanso hasta vernos de regreso. Su labor es invaluable".

La búsqueda de Miguel estuvo encabezada por Giovanny Ayala, su papá. El cantante de música popular se unió al resto de su familia, autoridades competentes y seguidores para dar con el paradero de su hijo.

“De manera muy especial quiero agradecer a mi familia que vivió esta angustia con una fortaleza admirable. Gracias por apoyarlos, por acompañarlos y por no dejarlos solos en este proceso. Su amor y sus oraciones también me dieron fuerza, incluso desde la distancia”, escribió Miguel.

Finalmente, el artista afirmó que, por unos días, estará alejado de todo mientras se termina de recuperar psicológicamente: “En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me han caracterizado. Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada oración. Aunque no podía leerlos, sentía su energía y su apoyo. Prometo responderles a todos cuando esté más calmado. Dios los bendiga y nunca se despeguen de él”.