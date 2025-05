Miguel Bosé escribe conmovedora carta de amor a su padre: “Discutimos mucho”

Miguel Bosé es una de las figuras de la canción más importantes de España. Desde muy joven ocupó la atención del público ya que era hijo de la actriz Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín, dos figuras muy reconocidas no solo en tierras españolas, sino en todo Europa.

En los últimos años, el artista se ha sincerado sobre la compleja relación que tuvo con su padre, que falleció un cuarto de siglo atrás. Lo consignó en un libro que tituló ‘El hijo del capitán trueno’, refiriéndose justamente a ese vínculo que se hizo difícil desde que ra un niño. En la serie biográfica autorizada ‘Bosé, una bipic autorizada sobre su vida’, por él también aborda aspectos de esta parte de su vida.

Algunas de las declaraciones más famosas en diversas entrevistas que él ha dado y que consignan los medios, tienen que ver con el desafío de ser hijo de dos grandes figuras. “Eran dos personas magníficas, pero era difícil sobrevivirles”, confesó hace dos años en una entrevista en Telecinco.

“La realidad supera con creces cualquier ficción… Cuando mi padre dice en la serie que yo no era deseado, que era una frustración, que era un fraude, que no era digno de ser el heredero de llevar ese apellido... todas esas cosas me las dijo... todo eso sucedió, sucedió, esas cosas me las dijo, me las dijo, pasó, pasó“, mencionó.

Ahora al cumplirse 25 años de la muerte del torero, el artista que se encuentra de gira de conciertos por varias ciduades de México, país donde está radicado, ha dedicado unas emotivas palabras que dejan ver que con el tiempo ha reflexionado sobre esa compleja relación padre e hijo.

“Querido padre, hace 25 años que recibí una llamada de teléfono anunciándome que te habías ido, un jarro de agua fría. Un no creérmelo, algo sin hacer hasta el presente”, comienza escribiendo el cantante de Amiga.

Luego, describe cómo cree que se encuentra él. “Donde estás, estarás mucho mejor que acá, este mundo anda muy revuelto y el país que tanto amabas no es ni la sombra del que era, aquel grandioso, lo volvéremos a recuperar, te lo prometo”, menciona en una clara referencia a su descontento por el momento que considera atraviesa España.

Miguel Bosé le da la razón a su padre

Luego habla de la relación que tuvieron: “Discutimos mucho y apasionadamente y hoy no puedo más que darte la razón, una vez más. Tus nietos están enormes y son buena gente. Uno de ellos es clavado a ti, a veces, cuando se pone a disertar, le digo ‘calla papá, ya sé que estás ahí dentro”.

En el texto le comenta que el otro nieto es parecido a Lucía Bosé, la mdre del artista y quien fuera esposa del torero.

“El otro es idéntico a su abuela, la madre de tus hijos. Se ve que os pusisteis de acuerdo para no darme tregua. Tampoco paz. Algo por lo que en el fondo y a diario os estaré agradecido. Te echo de menos", confiesa el artista que al final cuenta que comprende a los padres. “Ahora entiendo cuánto un padre puede llegar a querer a un hijo. En su momento no supe del alcance. Seguimos en contacto. Te quiero mucho y siempre. Tu hijo Miguel", puntualizó el artista, que recibió muchos comentarios sobre su tributo a su papá.

Bosé ya había mencionado que las cuentas con su padre estaban saldadas y no era necesario hablar de perdón.

“No hay que perdonar a nadie porque uno crece y hace cosas peores de las que pensaba que iba a ser capaz... Al final esa genética se traslada y se multiplica… Entendí que lo que tanto me había dolido de él, yo lo estaba repitiendo y multiplicando”.

