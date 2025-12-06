Logo Revista Vea
Miss Chile habló de salud de Miss Jamaica y señaló a Miss Universo: “Es un tema no menor”

La representante de Chile a Miss Universo Inna Moll se refirió a lo que ocurre con la salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una caída que la tiene desde el 19 de noviembre en la UCI. Esto dijo

Por Redacción Vea
06 de diciembre de 2025
Miss Chile habló de salud de Miss Jamaica y señaló a Miss Universo: "Es un tema no menor"
Fotografía por: Instagram

La reina chilena, que participó en la más reciente edición de Miss Universo, llevada a cabo en Tailandia, que se convirtió en la más polémica realizada en los 74 años que lleva el certamen, se pronunció sobre lo ocurrido con Miss Jamaica antes de la velada de coronación.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Recordemos que la médica oftalmóloga jamaiquina Gabrielle Henry estaba desfilando en la pasarela del concurso, el 19 de noviembre en uno de los eventos preliminares del reinado, cuando cayó en un hueco que había en el escenario. Aunque en ese momento se dijo que no había mayores daños o afectaciones en la salud de la candidata, quien salió del lugar en ambulancia, posteriormente su familia aclaró que ella “no estaba tan bien como creían” revelando que la joven modelo entró en la Unidad de Cuidados Intensivos y aguardaban su recuperación.

Aunque Gabrielle no sufrió fracturas sí hubo afectación en su cerebro. El pasado 24 de noviembre, el dueño de la franquicia Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha detalló en un comunicado que la organización estaba pendiente de la salud de la joven, así mismo reveló que estaban pendientes de ella y que como empresa había dado a la familia de hospedaje y tiquetes en Tailandia para acompañar a la reina. Anticipó que pronto la darían de alta y aunque había tenido días difíciles, lo más complejo ya estaría superado.

Sin embargo, una semana después de este comunicado, que fue publicado en el feed de Instagram de la reina, surgió una entrevista que dio Inna Moll, la representante de Chile, donde de alguna manera, contradijo lo dicho por el controvertido Rocha, quien recordemos está siendo investigado por la Fiscalía de México, por acusaciones no relacionadas con el reinado.

Inna Moll dijo que le había escrito a Miss Jamaica y que sabía que la Organización no la ha visitado en todo este tiempo.

Miss Chile asegura que nadie de Miss Universo ha ido a visitar a Miss Jamaica en el hospital

Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control”, mencionó este 1 de diciembre a ‘Noticia y espectáculo’.

La chilena no titubeó en referirse a la responsabilidad que le cabe Miss Universo. "La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital… Creo que eso es un tema no menor, cuando tienes a una de nuestras candidatas, que viene a otro país, a darlo todo por su país y por la organización, y aún así no tienen respuesta de la organización, que debería estar ahí con ella”.

En los últimos días, la familia de la jamaiquina ha mantenido silencio con respecto a su salud. En sus redes sociales solo hay publicaciones generales nada relacionadas con ese proceso, que habrían subido las personas encargadas de sus redes. Por ejemplo, para arrancar el mes de diciembre publicaron una tarjeta sobre la fecha. Anteriormente, publicaron un video donde se evidencia a un ministro en oración por la pronta recuperación de la candidata.

"La integridad de una mujer no puede quedarse en silencio“, añadió la Miss Chile sobre lo acontecido con su compañera, que seguiría en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Paolo Rangsit desde hace tres semanas.

Chile también habló de la elección de México como soberana y dijo que no había que irse en contra de ella, ya que ella había cumplido, como las demás con la competencia.

