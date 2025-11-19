Miss Jamaica sufrió dramática caída en pleno desfile de Miss Universo: Video

Este miércoles 19 de noviembre, durante el desfile preliminar de vestidos de gala en Miss Universo 2025, la candidata jamaiquina, Gabrielle Alexis Henry, sufrió un aparatoso accidente mientras caminaba por la pasarela, generando un momento preocupante.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en la preliminar de Miss Universo 2025?

Durante la ronda de vestidos de noche, Gabrielle desfilaba con un traje naranja brillante. Sin embargo, según los videos que han sido difundidos en redes sociales, dio un paso en falso y perdió el equilibrio al acercarse al borde del escenario. En las imágenes se observa cómo cae hacia un espacio vacío.

Rápidamente, Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, y Nawat Itsaragrisil, director del certamen, se levantaron para auxiliarla. Enseguida, entraron los paramédicos quienes sacaron a la modelo de 28 años en una camilla, mientras las demás candidatas continuaban con el desfile.

Horas después del incidente, Raúl Rocha compartió detalles del estado de salud de la médico de profesión: “Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que se preocupa por la salud de nuestra Miss Universe Jamaica, que a las 12:00 am., hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo atendida. Estuve ahí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención”.

Por ahora, se desconoce si Miss Jamaica puede o no continuar en la competencia, cuya gala central será este viernes a las 8:00 p.m. hora Colombia. “Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para brindarle apoyo. Nuestras oraciones están con ella por su pronta recuperación”, agregó el presidente de la organización.

Miss Universo Jamaica también emitió un comunicado refiriéndose a lo ocurrido con la modelo: “Pedimos amablemente a todos que mantengan el ánimo en alto, la tengan en sus oraciones y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por sus muestras de amor, apoyo y oraciones continuas”.

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Gabrielle Henry es una oftalmóloga de profesión. Además de su formación en salud visual, es la fundadora de la See Me Foundation, una organización que se dedica a brindar oportunidades educativas y laborales a personas con discapacidad visual. Logró ganar el certamen en su segundo intento, destacándose por su carisma, su compromiso social y su inteligencia.