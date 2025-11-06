Preliminar de Miss Universo 2025: qué es, dónde verla en vivo y a qué hora es

La edición 74 de Miss Universo 2025 se lleva a cabo en Tailandia, con el Impact Arena de Pak Kret como sede principal y actividades paralelas en Phuket y Pattaya. La gran final está programada para el 21 de noviembre y este año se destaca por su temática “The Power of Love”, que busca promover la empatía y la unión, además de poner un fuerte énfasis en el liderazgo y los proyectos sociales.

¿Cuándo y a qué hora es la Preliminar de Miss Universo?

La Preliminar de Miss Universo 2025 es una de las etapas más importantes del certamen antes de la gran final. En esta fase, las concursantes desfilan en diferentes categorías, traje típico, traje de baño y vestido de gala, para que el jurado evalúe su desempeño y decida quiénes avanzarán a las semifinales. Este evento previo no solo es una oportunidad para que las candidatas muestren su talento y presencia en el escenario, sino que también tiene un gran impacto en la puntuación que determinará quiénes serán las finalistas.

Miss Canada Jaime VandenBerg en el evento de Bienvenida en Bangkok. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

El desfile de trajes nacionales será a la 1:00 p.m., hora de Tailandia. Por su parte, la gala preliminar se llevará a cabo a las 07:00 p.m., es decir, en Colombia será a partir de las 07:00 a.m. El público podrá disfrutar del evento vía livestream en la app de Telemundo y el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento. También estará disponible en el canal FAST Telemundo Al Día. Asimismo, a través del canal de YouTube del concurso.

Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño

La representante de Colombia se ha destacado durante las múltiples actividades que se han realizado en Tailandia, previas a la gala central que se llevará a cabo este 20 de noviembre.

Recientemente, la antioqueña de 34 años brilló en un desfile de Swimsuit Fashion Show, realizado en el Columbia Pictures Aquaverse, en Pattaya, Tailandia. Allí lució un diseño verde limón que resaltó sus marcados abdominales y sus piernas. “Su reina es una reinota, no solo porque tiene una pasarela de impacto, sino porque también tiene un corazón de oro”, dijo Nadia Mejía-Webb, Miss Ecuador, sobre la participación de la colombiana.

A través de sus redes sociales, Pulgarín expresó su felicidad por representar a Colombia en el certamen de belleza: “Hoy todo lo que he trabajado se reflejó ahí: Sentí una energía increíble... me conecté, me emocioné. Me sentí feliz, presente y orgullosa de este proceso. Gracias Dios, gracias a mi equipo y a cada persona que está conmigo. Este camino está hecho de esfuerzo, disciplina y corazón… y hoy lo celebré. Los amo”.