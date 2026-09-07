Muerte de Darío Silva: Moisés Angulo, Ana María Estupiñán, Falcao y más famosos reaccionan

Darío Silva, quien fuera uno de los periodistas más influyentes de la televisión colombiana en las décadas de los años 70’s y 80’s y posteriormente se convirtiera al cristianismo fundando la iglesia Casa sobre La Roca (1987), falleció este domingo 6 de septiembre luego de quebrantos de salud.

El también presentador de noticias murió a los 88 años en Bogotá. Una vez conocida la noticia, algunas celebridades nacionales, practicantes del cristianismo que formaron o hacen parte de la mencionada congregación religiosa, usaron las redes sociales para pronunciarse.

Moisés Angulo, de ‘Yo me llamo’, y Alex Campos se despidieron del líder religioso

El músico y actor Moisés Angulo, actualmente al aire en su rol de profesor en la casa de formación del reality de talento ‘Yo me llamo’, recordó a Silva con un video donde se le ve compartiendo .

“En 1995, mi esposa Diana y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo al ser guiados en la oración de fe por nuestro amado pastor Darío Silva-Silva. Escucharte hablar con tanta claridad y conocimiento de la Palabra despertó en nosotros el deseo de conocer más profundamente al Dios en quien habíamos depositado nuestra fe. La herencia es lo que dejamos a alguien; el legado es lo que dejamos en alguien. Pastor Darío, dejaste mucho en nosotros”, comenzó escribiendo Angulo, quien hace parte de la comunidad religiosa que abrió Silva.

En su mensaje también recalcó que el legado del líder religioso permanecerá y la certeza de su lugar de descanso: “Hoy el cielo te recibe, y tu voz, tu enseñanza y tu ejemplo seguirán vivos en quienes tuvimos el privilegio de sentirnos cercanos a ti y aprender tanto de ti”.

Por su parte, el cantante Álex Campos indicó en una de sus historias de Instagram: “Honramos la vida de un ´héroe de la fe en nuestro país Colombia. Acompañando a su familia en este tiempo con nuestras oraciones”, expresó en una historia temporal el intérprete de ‘El taller del maestro’, quien está radicado en Estados Unidos desde hace cuatro años.

Los mensajes de Falcao, Ana María Estupiñán y Hernán Orjuela

El futbolista Radamel Falcao, quien se congrega en esta iglesia desde que era un niño y la frecuenta cuando está en la capital escribió: “Gracias por tu legado Pastor, siempre estaré agradecido por tu guía y esa semilla que dejaste en mí. Descansa en paz”.

La actriz Ana María Estupiñán también hace parte de la iglesia mencionada y se pronunció: “Gracias por tu sabiduría , por tu legado y por ser los brazos de Jesús en esta tierra. Ahora estás en un lugar mejor disfrutando de los brazos de quien tanto predicaste; allá nos volveremos a encontrar. Me quedo con tu sonrisa, con cada abrazo y con tus dichos. Disfruta del paraíso, pastor Darío”.

El expresentador de ‘Sábados felices’ Hernán Orjuela, radicado en Estados Unidos desde donde origina su espacio ‘Trendiando’, dijo: Te extrañaré mucho mi querido pastor Darío Silva Pero hoy son más los momentos felices al lado tuyo y recordar los agradecimientos para contigo por tantas enseñanzas dándome hace algunos años la ruta indicada para seguir a Jesucristo. Descansa en paz. Condolencias a toda la familia Casa Roca”

Los mensajes de José Ordoñez y Don Jediondo

El humorista José Ordoñez despidió al pastor recordando una anécdota. “Él acababa de casar a mi hija, yo terminaba de bailar el vals con mi pequeña para luego entregarla a su esposo. Me sequé las lágrimas y busqué el refugio de sus brazos, me abrazó y me consoló como solía hacerlo cada vez que lo necesitaba. Alguien obturó el flash de esta foto que refleja lo que él era para mí. Adiós mi viejo querido, mi precioso pastor, gracias por el ejemplo que diste a mi vida, porque, como siempre te lo dije: “Gente como yo, necesita gente como tú!”.

El cantante vallenato Eibar Gutiérrez optó por publicar un video donde se le ve compartiendo con el líder religioso y escribió: “Tanto por decir... Por hoy guardaré silencio, me harás mucha falta Pas Darío. Puntualizó Chao pas, te quiero”.

El humorista ‘Don Jediondo’ también envió un mensaje mediante las historias de su cuenta de Instagram y texteó: “Sentidas condolencias a la iglesia Casa sobre la Roca por el sensible fallecimiento de su pastor y fundador Darío Silva. Dios lo tenga en su santa gloria”, expresó Pedro González.

“Pastor Darío: descansa. La tarea está cumplida. Dejas un enorme legado de amor, generosidad e instrucción bíblica. Te extrañaremos siempre, pero tu extraordinaria obra seguirá con tu familia y con los que aprendimos de ti. Hasta pronto “, escribió la actriz de ‘Vecinos’ María Margarita Giraldo, hermana de Miguel Varoni.

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